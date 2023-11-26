أسامة أبو السعود

أعلن سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت أسامة شلتوت ، أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة باستقبال الناخبين المصريين في المقر الانتخابي المؤقت في أرض المعارض الدولية بمنطقة "مشرف" صالة ٤ ب ، لإجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج والتي ستنطلق الجمعة المقبل ولمدة 3 أيام.

ودعا السفير كل المصريين الذين لهم حق التصويت للمشاركة والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والقانوني لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة وأن ممارسة الحق الانتخابي تتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وذلك وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال شلتوت إنه تم اتباع إجراءات ما ورد في بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، في أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.

وفي نفس السياق بدأت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي في الكويت بالدعاية من خلال توزيع فيديو توضيحي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها مع شرح للقواعد والإجراءات للعملية الانتخابية.

وقال المنسق الرسمي لحملة الرئيس السيسي في الكويت المهندس أحمد الروبي في تصريح ، أنه تم نشر الفيديو التوضيحي على كافة منصات التواصل الاجتماعي والمواقع بدولة الكويت لتوضيح الإجراءات المتبعة للعملية الانتخابية ومكان ومواعيد التصويت للناخبين بالإضافة إلى شرح أهمية المشاركة الإيجابية لأبناء الجالية المصرية في الخارج وخاصة دولة الكويت.