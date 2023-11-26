قال النائب عبدالوهاب العيسى إنه سيتقدم بطلب إدراج قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية (مدينة الحرير) على جدول أعمال جلسة الثلاثاء من دون تقرير اللجنة لإقراره في المداولة الأولى، مؤكدا أن القانون أهم ما ورد في الخارطة التشريعية من قوانين وإنجاز حقيقي للشعب.

وأضاف العيسى في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة "لقد تفاجأت بالغياب والاختفاء المفاجئ لقانون المنطقة الاقتصادية الشمالية "مدينة الحرير" من جدول أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل".



وأوضح أن القانون موجود في الخارطة التشريعية التي أقرها مجلس الأمة في جلسته السابقة، ومحدد موعد مناقشته وإقراره في المداولة الأولى بعد الانتهاء من قانوني غرفة التجارة وذوي الإعاقة.



واعتبر أنه " أمر محزن ألا يدرج قانون من أهم قوانين الخارطة التشريعية على جدول أعمال الجلسة المحددة لمناقشته".



وقال العيسى "سأكون صريحا مع الناس، لو وضعنا جميع قوانين الخارطة التشريعية في كفة وقانون مدينة الحرير في الكفة الاخرى لرجحت كفة قانون الحرير، ولو لم نقر في دور انعقاد كامل غير هذا القانون لكفانا".



وذكر العيسى إن القانون سيوفر أكثر من 200 ألف وظيفة للشباب الكويتي في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة الوظائف ويعزز الناتج المحلي بأكثر من 5 مليارات دينار في الوقت الذي نعاني فيه أيضا من شح في الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أنه سيخفض من اعتمادنا على النفط من نسبة 95٪؜ إلى 65٪؜.



وبين أن هذا القانون سيفتح الباب للمستثمر الأجنبي ويحقق الشراكة الحقيقية معه ويحمي حدودنا الشمالية، مستذكرا حديث الراحل الشيخ ناصر صباح الأحمد حول أهمية هذا القانون وانعكاساته على الاقتصاد ومستقبل البلاد.



وأكد العيسى قائلا " لن أقف متفرجا تجاه غياب قانون مدينة الحرير عن الجلسة المقبلة وسأمارس حقي كنائب وأتقدم بطلب لسحب قانون مدينة الحرير من اللجنة من دون تقرير ومناقشته وإقراره في الجلسة المقبلة بعد الانتهاء من الاستجواب ومن قانوني غرفة التجارة والمعاقين".



واقترح العيسى أن يتم إقرار القانون في المداولة الأولى، ليتم تقديم التعديلات عليه سواء من الحكومة أو من النواب ثم إقرار مداولته الثانية بعد أسبوعين، مؤكدا أن إقراره إنجاز حقيقي للشعب الكويتي.