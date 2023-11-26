وجه النائب سعد الخنفور سؤالا إلى وزير الصحة طالب تزويده بأسباب عدم تشغيل مستوصف غرب عبدالله المبارك على مدار اليوم، ولماذا تأخرت الوزارة في افتتاح العيادات التي أعلنت عنها في افتتاح المستوصف منذ اكثر من عام وعلى رأسها عيادة الأسنان والأمومة والأمراض المزمنة، بالإضافة إلى استفساره عن موعد افتتاح المستوصف الثاني بالمنطقة.

واكد الخنفور في سؤاله أن وزارة الصحة في وقت سابق أكدت على وجود خطة لفتح مستوصف غرب عبدالله المبارك لفترات أطول مما هي عليه حاليا، وأشارت في تصريحات رسمية أنه سيتم التوسع في فترة العمل حتى الساعة الثانية عشر ليلاً حسب حاجة المركز وحسب إحصائية مراجعي المركز.

وزاد الخنفور أنه وعلى الرغم من التغيرات التي حدثت مؤخرًا وأهمها زيادة عدد قاطني المنطقة الأمر الذي شكل ضغطًا على المستوصفين وأوجد حاجة ماسة لتشغيل المستوصف على مدار اليوم وزيادة أعداد الكادر الطبي والتمريضي وافتتاح عيادة الأسنان لكن ما زال المستوصف يغلق فترة العطل ونهاية الأسبوع وفترة عمله لا تتناسب مع اعداد مراجعيه فضلا عن عدم افتتاح المستوصف الثاني حتى الآن.