مريم بندق

أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح 657 مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المسجلين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة.



وأكد الديوان أنه مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين الديوان وجميع الجهات الحكومية لا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، موضحاً أن دفعة المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقاً لاحتياجات الجهات. ويدعو الديوان المرشحين لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.