6 شروط للتسجيل.. والترشيح سيتم حسب طلبات الجهات الحكومية وبالعدد من كل تخصص ذكور وإناث.. والأولوية للمسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية

مريم بندق



اعتمد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام سعد الربيعان قرارا بشأن التوظيف المركزي في الوزارات والإدارات الحكومية تضمن الإعلان عن بدء الفترة الخامسة والثمانين لتسجيل الكويتيين الباحثين عن عمل ولشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية التي تطبق قانون ونظام الخدمة المدنية وفقا لما يلي:



أولا - نظام التسجيل:



يتم التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لديوان الخدمة المدنية Portal.csc.gov.kw

وذلك باتباع الخطوات التالية:



١- اختيار التوظيف في الجهات الحكومية.

٢- اختيار تسجيل الباحثين عن عمل.

٣- اتباع الخطوات المطلوبة.



ثانيا - مدة التسجيل:



يبدأ عمل النظام الآلي لهذا التسجيل من الساعة 12 ودقيقة صباحا من فجر يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر المقبل، وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، إلى الساعة 12 عند منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر.



ثالثا - شروط التسجيل:



(أ) الشروط العامة:



1- أن يكون المتقدم كويتي الجنسية.

2 - ألا يقل السن عن 18 سنة ميلادية.

3- ألا يكون طالب العمل مسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (يعمل حاليا أو مؤمن عليه كصاحب عمل أو متقاعدا).

4 - ألا يكون مقيدا للدراسة في أي من مدارس وزارة التربية أو معاهد وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو جامعة الكويت.

5 - بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة فأقل دون تدريب، يشترط أن يكون قد مضى عند نهاية مدة التسجيل في 15 ديسمبر سنة كاملة على تركه آخر وظيفة كان يشغلها في الجهاز الحكومي (الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها بنسبة لا تقل عن 51%، والقطاع العسكري (الداخلية والدفاع والحرس الوطني)، وسيتم تنفيذ هذا الشرط آليا من خلال النظام الآلي بالنسبة للجهات الحكومية المشمولة بهذا النظام المرتبط بديوان الخدمة المدنية، وما عدا ذلك يتم تنفيذه بموجب تقديم المستندات المؤكدة لمرور سنة على ترك الخدمة الحكومية وذلك عند استكمال الإجراءات اللازمة لدى الديوان.

6 - يلتزم كل مسجل بنظام التوظيف المركزي بأنه في حال حصوله على مؤهل علمي أعلى وكان قد تم تسجيله على مؤهل أدنى أن يقوم بتحديث بياناته من خلال مراجعة ديوان الخدمة المدنية - إدارة تسجيل القوى العاملة.

(ب) يتم تسجيل المتخصصين من حملة المؤهلات الجامعية والدبلوم والدورات التدريبية الصادرة عن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مباشرة دون أوراق إن كانوا حديثي التخرج، وإذا لم يكونوا من حديثي التخرج سيتم تحديد موعد لإنجاز الطلب دون الحاجة إلى مراجعة مقر ديوان الخدمة المدنية.



(ج) الحالات الممكن تسجيلها من الحاصلين على الثانوية العامة وما دونها دون تدريب:



1 - من يتجاوز سنه 25 سنة عند نهاية مدة التسجيل في 15 ديسمبر.

2 - المتزوج أو المطلق أو الأرمل أو المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة.



رابعا - المستندات المطلوبة للتسجيل:



1- التسجيل من دون مستندات (بلا أوراق) للخريجين الجدد من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

2 - شهادة المؤهل مصدقة.

3 - شهادة الخبرة لمن يرغب في تسجيلها.

4 - صورة من البطاقة المدنية.



خامسا- إجراءات وشروط اعتماد المؤهلات من خارج البلاد:



1 - المؤهلات الجامعية والدبلومات سنتين بعد الثانوية العامة تعادل من قبل وزارة التعليم العالي.

2 - مؤهلات الثانوية والمتوسطة تعادل من قبل وزارة التربية.

سادسا - معايير الترشيح للجهات الحكومية:



يتم الترشيح للجهات الحكومية المشمولة بنظام التوظيف المركزي حسب طلباتها وبالعدد من كل تخصص ذكور وإناث وبموجب المعايير الآتية:



(أ) تكون الأسبقية في الترشيح للمتخصصين (الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقا للمعايير التالية للذكور والإناث:



• يقدم الحاصل على التقدير الأعلى للمؤهل، فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل، فإن تساوى اثنان يقدم الأكبر سنا فإن تساوى اثنان يقدم المتزوج قبل الأعزب.



(ب) تكون الأسبقية في الترشيح لغير المتخصصين (الحاصلين على الثانوية العامة فأقل من دون تدريب) المسجلين في فترات التوظيف السابقة ثم في الفترة الحالية وفقا للمعايير التالية:



1 - بالنسبة للذكور، يقدم الأكبر سناً المتزوج فالمطلق والأرمل ثم الأعزب.

2 - ومن الإناث تقدم المطلقة والأرملة ثم المتزوجة والعزباء، فإن تساوى اثنان يقدم الأقدم في الحصول على المؤهل.