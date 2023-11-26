أسامة أبو السعود

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في إدارة الشؤون الفنية بقطاع المساجد عن أسماء الناجحين الذين اجتازوا الاختبار التحريري المؤهل لوظائف الإمامة والخطابة والأذان والذي عقد الأحد 19 الجاري في مسجد الدولة الكبير.

وبهذه المناسبة، قدم مدير إدارة الشؤون الفنية د. بدر معجون أبا ذراع التهنئة للناجحين في الاختبار التحريري، متمنيا لهم التوفيق في المقابلات الشفوية.

وقال أبا ذراع إن الذين اجتازوا الاختبار التحريري سيتم التواصل معهم على دفعات لدخول المقابلات الشفوية.

وتابع أن الحاصلين على شهادة الدكتوراه في التخصصات الشرعية وكذلك المتقاعدون المتقدمون لوظيفة الإمامة سيتم التواصل معهم على دفعات لتحديد موعد المقابلة الشفوية.

ودعا الناجحين إلى ضرورة الاستعداد الجيد للمقابلات الشفوية حتى يتمكنوا من اجتيازها بتفوق.