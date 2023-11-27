أدت معدلات الرهن العقاري المرتفعة إلى تجميد سوق الإسكان في الولايات المتحدة فعليا. وبينما قد تكون أسعار الفائدة المنخفضة تلوح في الأفق، فقد يضطر الأميركيون إلى الانتظار لبعض الوقت.



ويبلغ متوسط سعر الرهن العقاري بسعر فائدة ثابت لمدة 30 عاما أكثر من 7%، ارتفاعا من حوالي 3% في بداية عام 2022، وقد أدى هذا إلى ردع مشتري المنازل المحتملين لأول مرة عن المخاطرة وجعل أصحاب المنازل الحاليين مترددين في بيع منازلهم وشراء أخرى، إذ يفضلون الالتزام بالمعدلات المنخفضة للغاية التي حددوها بالفعل.



وفي الوقت نفسه، ساهم نقص الأشخاص الذين يبيعون منازلهم في نقص مخزون المساكن وساعد في دعم الأسعار، التي قد لا تنخفض في أي وقت قريب. في حين أن هذه العوامل بمنزلة رادع للمشترين المحتملين، فإن أسعار الفائدة قد لا تظل مرتفعة إلى الأبد.



وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، لكن العديد من الخبراء يتوقعون أنه سيتحرك بحذر أكبر ـ وربما يخفض أسعار الفائدة ـ خلال العام المقبل، استجابة لتباطؤ التضخم واحتمال ضعف الاقتصاد الأميركي.



وفي حين أن انخفاض أسعار الفائدة لن يؤدي بشكل مباشر إلى انخفاض أسعار الرهن العقاري، فإن الاثنين يميلان إلى التحرك في الاتجاه نفسه. ولهذا السبب، سيكون من الحكمة أن يراقب مشتري المنازل المحتملون الموعد الذي قد يأتي فيه أول خفض لأسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تعود أسعار الفائدة إلى ما كانت عليه قبل بضع سنوات، وجمع موقع Business Insider نحو 10 توقعات للخبراء بشأن موعد التخفيض الأول لأسعار الفائدة، وذلك فيما يلي:



شهر فبراير



في أغسطس، كتب أحد كبار الاقتصاديين الأميركيين في «مورنينغ ستار» بريستون كالدويل، في مذكرة، أنه يتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في فبراير، وقال «سيركز بنك الاحتياطي الفيدرالي على التيسير النقدي مع تراجع التضخم إلى هدفه البالغ 2% وتصبح الحاجة إلى دعم النمو الاقتصادي مصدر قلق كبير».



بحلول شهر مارس من العام المقبل



في وقت سابق من هذا الشهر، كتب فريق بقيادة الخبير الاقتصادي في بنك UBS أرند كابتين والخبير الاستراتيجي بهانو باويجا في مذكرة بحثية أنهم يتوقعون أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بدءا من مارس المقبل.



وكتبوا «إحدى السمات الرئيسية لتوقعات UBS هي دورة التيسير الفيدرالية الواضحة للغاية والتي من المتوقع أن تتكشف اعتبارا من مارس 2024 فصاعدا».



وأضافوا أن تخفيضات بنك الاحتياطي الفيدرالي ستكون «ردا على الركود الأميركي المتوقع في الربع الثاني إلى الربع الثالث من عام 2024 والتباطؤ المستمر في كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي».



ليس قبل أبريل



وفي أغسطس، كتب ديفيد إينهورن، مؤسس ورئيس صندوق التحوط Greenlight Capital، أنه لا يتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة حتى العام المقبل، وقال «ما زلنا نعتقد أن السوق تبالغ في توقع تخفيضات أسعار الفائدة وقد قمنا بتمديد هذا الرأي حتى مارس 2024».



مايو



بعد صدور تقرير التضخم لشهر أغسطس، كتبت كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG US ديان سوونك، في مذكرة، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.



وكتبت «يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رؤية فصول، وليس أشهر، من التضخم الأكثر برودة بشكل أساسي لخفض أسعار الفائدة. نحن لسنا قريبين حتى من ذلك»، «توقعاتنا بشأن أول خفض لسعر الفائدة في مايو 2024 لاتزال قائمة».



وبشكل منفصل، وفقا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تحسب احتمالات التحركات المختلفة لأسعار الفائدة الفيدرالية بناء على ما يفعله المتداولون في أسواق المشتقات المرتبطة بتلك المعدلات، هناك فرصة بنسبة 19% لخفض أسعار الفائدة في مارس. وفي شهر مايو، قفزت الاحتمالات إلى 82.3%.



بين أبريل ويونيو



وفي استطلاع أجرته «رويترز» في سبتمبر لآراء 97 اقتصاديا، كان التنبؤ المتفق عليه هو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض أسعار الفائدة حتى الفترة من أبريل إلى يونيو.



وقال أندرو هولينهورست، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «سيتي» لـ «رويترز»: «أسواق العمل والإسكان الضيقة تمثل خطرا صعوديا على التضخم»، «وهذا يعني أنه في غياب الركود، من المرجح أن يبقي صناع السياسة أسعار الفائدة ثابتة حتى عام 2024».



الربع الثاني من عام 2024



وفي حلقة بودكاست من برنامج «بورصات غولدمان ساكس» في سبتمبر، قال ديفيد ميريكل، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك غولدمان ساكس، إنه يتوقع أن يكون أول خفض لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في الربع الثاني من عام 2024.



وقال فيما يتعلق بالتضخم «لذا، فإن أفضل تخمين هو أننا سنعود إلى 2%»، «لكننا لم نصل بأي حال من الأحوال إلى هناك بشكل نهائي أو حتى قريبين بما فيه الكفاية. ومن السابق لأوانه القول إننا تغلبنا على هذه المشكلة».



بين مايو ونهاية عام 2024



وفي سبتمبر، قال اقتصاديون من بعض أكبر البنوك في أميركا الشمالية إنهم يتوقعون أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة حتى وقت ما بين مايو ونهاية العام المقبل.



وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز» سيمونا موكوتا «بالنظر إلى التقدم الواضح والمتوقع بشأن التضخم، يعتقد غالبية أعضاء اللجنة أن دورة تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي قد وصلت إلى نهايتها».



النصف الثاني من عام 2024



وفي مذكرة سبتمبر، كتب فريق الاقتصاد والأسواق العالمية في «فانغارد» انه لا يتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2024، وقال الفريق «نعتقد أن الحافز للتيسير سيكون إما الركود أو انخفاض التضخم بينما يظل النشاط الاقتصادي قويا (الهبوط الناعم)».



في وقت لاحق من العام المقبل



وقال جيف مورتون، مدير المحفظة في مجموعة DWS، في سبتمبر، إن تخفيضات أسعار الفائدة من غير المرجح أن تتم حتى العام المقبل، وأضاف «لقد قمنا بتأجيل توقعاتنا للخفض إلى وقت لاحق من العام المقبل، بمعدل خفض واحد كل ربع سنة، ما لم يحدث أي ركود حاد».