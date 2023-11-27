القاهرة - محمد سامي



استهل الأهلي حامل اللقب مشواره بفوز عريض على ضيفه ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة بالقاهرة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجلها محمود كهربا بالدقيقة (66) وحسين الشحات بالدقيقة (75) والبديل صلاح محسن بالدقيقة (88)، فتقاسم الأهلي الصدارة مع شباب بلوزداد الجزائري الفائز على يانغ أفريكانز التنزاني بذات النتيجة.



ورفع الشحات رصيده إلى 18 هدفا أفريقيا ليتساوى مع محمد بركات والأنغولي فلافيو في سجل الهدافين التاريخيين للأهلي في البطولات القارية.



وعقب اللقاء، أظهر المدير الفني السويسري مارسيل كولر استياءه من استمرار ظاهرة إهدار الفرص التي يعاني منها الفريق منذ الموسم الماضي، مصرحا: «كان من المفترض أن نسجل في وقت مبكر، لكن سمحنا للمنافس بخلق فرص أمامنا»، مضيفا: «عانينا من التراخي والإيقاع البطيء وفقدان الكرة بشكل سريع بالشوط الأول ولكن الوضع تحسن كثيرا في الشوط الثاني وحققنا فوزا مستحقا».



هذا، ويواصل الفريق تدريباته اليوم استعدادا لاستئناف بطولة الدوري غدا الثلاثاء عندما يلعب ضد سموحة في إطار الجولة السابعة، ثم يطير بعدها إلى تنزانيا لخوض مباراته الأفريقية المقبلة، حيث يحل ضيفا على يانغ أفريكانز بالجولة الثانية من دور المجموعات في 2 ديسمبر.



وفي أبرز نتائج الجولة الأولى لدوري الأبطال، فجر جوانينغ غالاكسي البوتسواني مفاجأة من العيار الثقيل عندما أسقط مضيفه الوداد المغربي وصيف النسخة السابقة ووصيف مسابقة دوري أفريقيا 0-1 على ملعب مراكش الكبير ضمن منافسات المجموعة الثانية التي شهدت تعادل سيمبا التنزاني وضيفه أسيك ميموزا العاجي 1-1 في دار السلام، وسيتذكر لاعبو وجمهور الوداد اسم الحارس البوتسواني غويتسيوني فوكو الذي وقف صدا منيعا أمام محاولات أسماء لها باع طويل قاريا ناشطة في هجوم الفريق المغربي، إذ تصدى لـ 9 تصويبات مباشرة على مرماه 5 منها في الشوط الأول.



كما ضرب الترجي التونسي بقوة في مستهل مشواره القاري عندما حسم القمة التونسية الخالصة مع ضيفه وغريمه المحلي النجم الساحلي 2-0 ضمن المجموعة الثالثة، وفي المجموعة ذاتها خسر الهلال السوداني أمام مضيفه أتلتيكو دي لواندا الأنغولي 0-1 في لواندا.