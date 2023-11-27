قاد نجم ارتكاز لوس أنجيليس ليكرز أنتوني ديفيس فريقه الى مواصلة انتصاراته وذلك بفوز ناري على حساب مضيفه كليفلاند كافالييرز 121-115 أمس الأول، ليحقق ليكرز فوزه الثالث تواليا خارج أرضه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».



ومن أصل نقاطه الـ 32 في المباراة، تعملق ديفيس في النصف الثاني على وجه الخصوص مسجلا 23 نقطة بمفرده، وأضاف إلى رصيده 13 متابعة مع 3 حائط صد «بلوك شوت»، ليساعد فريقه على تعويض معاناته الهجومية، لاسيما لنجمه الأبرز ليبرون جيمس في بداية المباراة بمواجهة فريقه السابق كليفلاند كافالييرز.



وقام كافالييرز ببث فيديو تكريمي لجايمس الهداف التاريخي للدوري في الربع الاول.



واكتفى جيمس بتسجيل 8 من أصل 23 محاولة له في المباراة، منها تسديدة ثلاثية واحدة ناجحة من اصل 9، لينهي المباراة بـ 22 نقطة، في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم 16 مرة.



سجل كافالييرز 40 نقطة في الربع الاول ليتقدم بفارق 5 نقاط، ومن ثم تقدم 71-70 مع نهاية النصف الاول.



إلا ان ديفيس برز في الوقت المناسب وساعد فريقه على التقدم 111-103 قبل اقل من اربع دقائق على النهاية، وسعى كافالييرز مجددا للعودة وقلص الفارق إلى نقطة قبل أقل من دقيقتين، غير ان جيمس أظهر خبرته في الوقت المناسب ليحسم النتيجة.



وفي أوكلاهوما، تعملق جويل إمبيد أفضل لاعب الموسم الماضي وقاد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لفوز صعب على ثاندر 127-123.



وفي مواجهة أخرى، وضع بروكلين نتس حدا لـ 3 مباريات بلا فوز وتغلب على ميامي هيت المنقوص 112-97.