الدوحة - فريد عبدالباقي



يواجه فريقا السد والدحيل خطر توديع منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا وذلك عندما يلعبان منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة اليوم، حيث يحل السد الذي يحتل المركز الثالث بـ 4 نقاط ضيفا على المتصدر الشارقة الإماراتي بـ 8 نقاط في الـ 5:00 مساء ضمن المجموعة الثانية، وفي ذات المجموعة يلتقي ناساف كارشي الأوزبكي برصيد 7 نقاط مع الفيصلي الأردني بـ 3 نقاط.



فيما يستضيف الدحيل نظيره استقلال دوشنبه طاجيكستان في الـ 7:00 مساء ضمن المجموعة الخامسة، وفي ذات المجموعة يلعب النصر السعودي مع برسبوليس الإماراتي، حيث يتطلع الدحيل إلى تحقيق أول فوز في البطولة اذ يحتل المركز الأخير بنقطة واحدة، بينما يتصدر النصر بـ 12 نقطة، يليه برسبوليس بـ 7 نقاط، ثم استقلال الطاجيكي في المركز الثالث برصيد نقطتين.



وقبل انطلاق الجولة، لم ينجح سوى العين الاماراتي بطل نسخة 2003 في حسم تأهله، اذ يستضيف باختاكور الاوزبكي بعدما ضمن تأهله إلى ثمن النهائي متصدرا للمجموعة الأولى، فيما يتطلع الهلال الى فض شراكة الصدارة وحسم تأهله عندما يحل غدا ضيفا على نافباخور نامانجان الأوزبكي.



ويحتل الهلال صدارة المجموعة بـ 10 نقاط من 4 مباريات وهو نفس رصيد نافباخور، لكن الهلال يتفوق بفارق الأهداف، وبحال فوزه، سيضمن الهلال الصدارة والتأهل معا كون المواجهات المباشرة أمام نافباخور لصالحه بعد أن تعادل معه ذهابا 1-1. كما سيبحث الاتحاد عن النقاط الثلاث، لوضع قدمه في الدور الثاني عندما يواجه مضيفه ايه جي ام كاي الأوزبكي، على ملعب ميتالورغ بمدينة ألماليك الأوزبكية، ضمن المجموعة الثالثة، اذ يتربع الاتحاد على صدارة المجموعة بـ 9 نقاط، بينما يقبع ايه جي في المركز الأخير دون نقاط.