وكالات: عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن شكره وامتنانه لأمير قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتعاون الدوحة مع القاهرة في التوسط بالهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة وتبادل الأسرى الناجح بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.



وقال السيسي بحسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الأمير تميم بن حمد أمير دولة قطر الشقيقة على جهوده المبذولة وفريق عمله، والتي تكاملت مع الجهود المصرية لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين».



وأضاف الرئيس السيسي «أتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق وإقرار السلام الشامل والعادل في المنطقة».