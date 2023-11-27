أسامة أبوالسعود



أعلن سفير جمهورية مصر العربية في البلاد أسامة شلتــوت أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة باستقبــــــــال الناخبين المصريين في المقر الانتخابي المؤقت في أرض المعارض الدولية بمنطقة «مشرف» صالة 4 ب، لإجراء الانتخابات الرئاسية في الخارج والتي ستنطلق الجمعة المقبلة ولمدة 3 أيام.



ودعا شلتوت كل المصريين الذين لهم حق التصويت الى المشاركة والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والقانوني لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة وأن ممارسة الحق الانتخابي تتطلب إحضار أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، وذلك وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.



وقال إنه تم اتباع إجراءات ما ورد في بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن أحقية كل مواطن مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين متواجد بالخارج خلال الأيام الـ 3 المحددة للانتخابات سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، في أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.



وفي السياق نفسه، بدأت الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي في الكويت بالدعاية من خلال توزيع فيديو توضيحي لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها مع شرح للقواعد والإجراءات للعملية الانتخابية.



وقال المنسق الرسمي لحملة الرئيس السيسي في الكويت م.أحمد الروبي في تصريح إنه تم نشر الفيديو التوضيحي على جميع منصات التواصل الاجتماعي والمواقع بالكويت لتوضيح الإجراءات المتبعة للعملية الانتخابية ومكان ومواعيد التصويت للناخبين، بالإضافة إلى شرح أهمية المشاركة الإيجابية لأبناء الجالية المصرية في الخارج وخاصة الكويت.