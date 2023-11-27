أسامة أبوالسعود



أكد السفير المصري لدى البلاد أسامة شلتوت أهمية تعزيز القراءة والتفكير الإبداعي لدى الطفل، مشددا على أن قراءة القصص تعد أحد أهم الأنشطة التي تساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم اللغوية.



جاء ذلك خلال رعاية السفير أسامة شلتوت، وبالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومجلس خبراء كرسي الألكسو لخدمة الطفولة، مبادرة أصدقاء المكتبة على المستوى العربي في عامها الرابع 2023 - 2024 تحت شعار «جسر بين المبدع والطفل»، بمشاركة الكاتب إيهاب القسطاوي مدير كرسي الالكسو لخدمة الطفولة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والتي تضمنت ورشة عن قصة «محاكمة طيور بريئة» وورشة مصاحبة لفن الرسم. وأكد السفير شلتوت ان تقديم مثل هذه الورشة فرصة فريدة للأطفال للاستمتاع بقراءة القصص واكتشاف عوالم جديدة من الخيال والمغامرة، متمنيا أن يتحقق بهذه الفعالية الوصول إلى ثقافة تفيد الطفل ونشاط يدفعه للإبداع والتطور ويكتمل بهذا المفهوم التفاعل بين القصة والأنشطة الفنية ليستفيد بها أطفالنا وينعكس ذلك على اهتمامهم بالبحث عن مصادر الثقافة والمعلومات لخلق جيل واعي مبتكر ومبدع. وخلال الورشة تحدث القسطاوي للأطفال حول مفهوم كتابة القصة وأهمية القراءة لدى الطفل من خلال قراءة ومناقشة قصة محاكمة طيور بريئة.



كما أكد القسطاوي أهمية المبادرة والتي تهدف إلى تعميق أواصر الأخوة والصداقة بين الشعبين الشقيقين، وأشاد بدور المجلس الوطني للثقافة بتبني تلك المبادرة وكذلك بدور السفارة المصرية لانخراطها قي الأنشطة الثقافية المختلفة، مشيدا بالنقلة النوعية التي تشهدها الكويت في مختلف المجالات وخاصة الثقافة وأدب الطفل، وأبدى سعادته البالغة بالمشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب في دورته السادسة والأربعين.



ومن جانبه، ثمن د.إبراهيم سلام المنسق العام دور السفارة المصرية وتعاونها مع المجلس الوطني للثقافة في نشر الوعي الثقافي والفني للطفل العربي، مشيرا إلى أن هذه الورشة تعزز حب الأطفال للقراءة وكذلك الثقة في قدراتهم الذاتية.