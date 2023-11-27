إجمالي حمولة الرحلات تجاوز 850 طناً من المساعدات المتنوعة



أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود استمرار دعم الأشقاء في قطاع غزة عبر الجسر الجوي الكويتي بمشاركة أكثر من 30 جهة وجمعية خيرية كويتية. جاء ذلك في تصريح لـ «كونا» أمس قبيل إقلاع طائرتين إغاثيتين مزودتين بمواد غذائية وطبية وسيارتي إسعاف متجهتين إلى مطار العريش الدولي لمساعدة الأشقاء في قطاع غزة ضمن الجسر الجوي الكويتي ليصل مجموعها إلى 29 طائرة حتى أمس الأحد.



وقال الشيخ فراس السعود إن هذا الجسر يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة وزارات الصحة والخارجية والشؤون وغيرها علاوة على المشاركة الشعبية الواسعة. وأكد استمرار الرحلات الاغاثية بإجمالي حمولة تصل إلى 850 طنا من المواد الإغاثية المتنوعة، مشيرا إلى أن الجسر الجوي يتواصل ارتكازا على دور البلاد الإنساني في المجال الخيري والإغاثي.



من جهته، أكد مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الكويتي يوسف المعراج في تصريح مماثل لـ «كونا» وصول جميع الشحنات الإغاثية الكويتية إلى داخل قطاع غزة.



وأوضح المعراج ان الرحلة الاغاثية لـ «الهلال الأحمر» محملة بـ 10 أطنان من المواد الطبية والإغاثية.



ومن جانبه قال نائب المدير العام للجمعية الكويتية للإغاثة والمشرف العام على حملة «فزعة لفلسطين» عمر الثويني إن رحلة اليوم (أمس) تعد العاشرة للجمعية وتحمل 40 طنا مكونة من 300 خيمة ومواد غذائية وملابس شتوية ومعقمات وأدوات طبية إضافة إلى سيارتي إسعاف.