أعلنت إدارة العلاقات العامة في «البلدية» مواصلة الفرق الميدانية لإدارات النظافة تكثيف جولاتها لرصد وإزالة مخالفات لوائح البلدية في جميع المحافظات، مؤكدة أن إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة نفذت عدة جولات ميدانية وذلك لرفع مستوى النظافة.



في هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة سعد الخرينج إن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.



وأكد الخرينج تنفيذ الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة واشغالات الطرق لعدة جولات ميدانية بمنطقة الشويخ الصناعية أسفرت عن رفع 80 سيارة مهملة و15 مخالفة مقسمة ما بين مخالفات المساحة ومخالفات اشغالات الطريق.