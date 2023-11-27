بداح العنزي



وافق مجلس الوزراء على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، على قرارين للمجلس البلدي بعد أن تمسك المجلس البلدي بالقرارين المعترض عليهما استنادا إلى المادة 25 من قانون البلدية 33/2016 وتضمن القرار التالي:



الموافقة على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية على قراري المجلس البلدي التاليين والمتخذين في اجتماعه رقم (2/ 2023 د2) المنعقد بتاريخ 26/6/2023:



1 - القرار رقم (م ب/ ل ح1/ 10/ 02/ 2023 د2) بشأن «الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو ناصر مرضي الجدعان بشأن تخصيص قطعة ارض في منطقة سلوى قطعة 3 للغرض الخدمي (مكتب خدمة المواطن - وزارة الداخلية) بالتنسيق مع الجهات المختصة».



2 - القرار رقم (م ب/ ل ج 10/ 20/ 02/ 2023 - د2) بشأن «عدم الموافقة على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع الدركال الخاص بمدينتي جنوب المطلاع ونواف الأحمد السكنية».