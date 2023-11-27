تقدم رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عنيزان البصيري بخالص التهاني والتبريكات لزملائه طلبة الهيئة بمناسبة إنجاز مطلب بدل الكتب الذي سبق للاتحاد ان تقدم به إلى إدارة الهيئة، وهو إنجاز غير مسبوق للاتحاد يخفف كثيرا من الأعباء المالية عن كاهل الطلبة.



وقال البصيري إن الاتحاد سبق أن تقدم بكتاب إلى إدارة الهيئة بشأن صرف بدل كتب للطلبة المقيدين مع بداية كل فصل دراسي نظرا للغلاء الذي يعاني منه الطلبة وارتفاع أسعار الكتب والمذكرات، مشيرا إلى أن إدارة الهيئة مشكورة وافقت على مطلب الاتحاد وتقرر صرف بدل كتب لكل طالب بواقع 100 دينار مع كل فصل دراسي جديد.



وتوجه بالشكر والتقدير للإدارة العليا للهيئة متمثلة في مديرها العام د.حسن الفجام، وعميد شؤون الطلبة د.عبدالكريم العريعر، وجميع قيادات الهيئة لحرصهم على تذليل العقبات التي تواجه الطلبة، وتقديم كل ما من شأنه تيسير العملية الدراسية ونجاحها.