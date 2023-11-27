عبدالعزيز الفضلي



شدد وكيل وزارة التربية بالتكليف د.سلمان اللافي على ضرورة عدم تسلم أي كتاب أو مخاطبات رسمية يدوية من أي جهة كانت، مؤكدا على ضرورة استخدام نظام البريد والمراسلات وتسجيلها من خلاله، مشيرا إلى إيقاف العمل بالمراسلات اليدوية في المدارس اعتبارا من بداية الفصل الدراسي الثاني.



وقال اللافي في تعميم، تلقت «الأنباء» نسخة منه: سعيا إلى استكمال خطة وزارة التربية بشأن التحول الرقمي والتقني، وتأكيدا على الهدف المرجو الوصول إليه بالاستخدام الورقي في أضيق الحدود، نهيب بجميع الوحدات التنظيمية الالتزام بما يلي:



٭ اعتبار النسخة المستخرجة من نظام البريد والمراسلات مستندا رسميا يقوم مقام الأصل بعد إضافة إدارة نظم المعلومات علامات وإشارات تأمينية تظهر وتشير إلى ذلك عند طباعة المستند من خلال نظام البريد والمراسلات.



٭ الحرص على تسجيل جميع المراسلات من وإلى الجهة في نظام البريد والمراسلات.



٭ الالتزام في حالة تحويل الكتاب إلى جهات أخرى تسجيل التحويل آليا في نظام البريد والمراسلات.



٭ عدم تسلم أي كتاب أو مخاطبات رسمية يدويا من أي جهة كانت، بل يتم استخدام نظام البريد والمراسلات وتسجيلها من خلاله.



٭ الالتزام بإرفاق صور واضحة من الكتاب والمرفقات الأصلية المرسلة بالنظام عن طريق الماسح الضوئي، نظرا لاعتمادها تقوم مقام الأصل مع حفظ الأصل لدى الجهة المرسلة.



٭ التأكيد على استخدام الرقم العام الموحد للموضوع الواحد في كل المراسلات الخاصة به.



٭ البدء في تعميم استخدام نظام البريد والمراسلات في المدارس ورياض الأطفال من تاريخه، على أن تكون بداية إيقاف العمل بالمراسلات اليدوية في المدارس ورياض الأطفال بداية من الفترة الدراسية الثانية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.



٭ التواصل المباشر مع قسم دعم المستفيدين إدارة نظم المعلومات في حال وجود مشكلة أو الحاجة إلى تدريب فيما يخص المدارس ورياض الأطفال.