تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع وبحضور العمداء المساعدين ورؤساء الاقسام العلمية بكلية الهندسة والبترول وبمشاركة أكثر من 40 جهة من القطاع الحكومي والنفطي والخاص، اقام مكتب مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب ملتقى كلية الهندسة والبترول للتدريب في مركز المؤتمرات مدينة صباح السالم الجامعية ـ الشدادية.



بداية، رحب القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والبترول د.خالد الهزاع بالحضور، وأكد على دور الجامعة المجتمعي وأهمية الشراكة بين كلية الهندسة والبترول وقطاعات الدولة الحكومية والخاصة، كذلك أهمية التعاون في مجال التطوير والتدريب الوظيفي وكذلك في مجال الدراسات الاستشارية لإيجاد حلول للمعوقات وايضا لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل في سبيل خدمة بلدنا الحبيب الكويت، وختم كلمته بشكره للحضور وتمنيا لهم التوفيق والسداد.



ثم التقى العميد بمساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب د.عبدالله العجمي كلمته مرحبا بالضيوف، متمنيا أن يكون في هذا الملتقى الفائدة الكبيرة والغاية المرجوة. كما أكد أهمية التعاون بين الكلية وقطاعات الدولة. ومن أهم الركائز والأهداف لهذا التعاون هو في مجال التدريب: كالدورات والبرامج التدريبية لحديثي التعيين في جهات العمل، ودورات متخصصة للوظائف الإشرافية وغيرها من الدورات المتخصصة. وأضاف أن من أهم مهام مكتب مساعد العميد للتخطيط والاستشارات والتدريب هي الاستشارات والدراسات لإيجاد الحلول المناسبة وتقديم الرأي الفني المتخصص وأيضا الفحص والتقييم والقياس من خلال مركز الفحوصات الهندسية والمعايرة.



وتلي ذلك عرض تقديمي للحضور لجميع الاقسام العلمية السبعة من خلال منسقي التدريب لدى مكتب الاستشارات حيث يوضح العرض دور المكتب في تقديم أفضل الخدمات الاستشارية والتدريبية التي تساهم في تنمية المجتمع وبناء القدرات الوطنية.



وفي نهاية الملتقى، تم تكريم جميع الجهات المشاركة الحكومية والخاصة، ثم اخذ جولة على بوثات جميع الاقسام العلمية للرد على استفسارات الجهات.