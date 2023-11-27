يصادف اليوم الاثنين 27 الجاري الذكرى الـ 57 لافتتاح جامعة الكويت، وتم إنشاء جامعة الكويت في أكتوبر 1966 وافتتحت رسميا في نوفمبر 1966.



بدأت بتأسيس كلية العلوم والآداب والتربية وكلية البنات الجامعية، وكان قوامها 418 طالبا وطالبة و31 عضو هيئة تدريس. وقد نمت الجامعة بصورة هائلة بفضل الجهود المبذولة في سبيل نهضتها، فأصبحت تضم حاليا 16 كلية علمية وإنسانية وما يقرب من 40 ألف طالب وطالبة وأكثر من 1600 عضو هيئة تدريس.



وتعد جامعة الكويت أول جامعة بحثية حكومية في الكويت، وهي واحدة من المؤسسات الكويتية الحكومية التابعة لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي، التي تعمل تحت إشراف مجلس الجامعة الذي يرأسه معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي. وتسعى جامعة الكويت إلى تقديم تعليم متميز والمساهمة في إنتاج المعرفة وتطويرها ونشرها وتأهيل الكوادر البشرية، لتحقيق أهداف التنمية واحتياجات المجتمع.



وقد حرصت جامعة الكويت طوال مسيرتها المعتمدة على مدى أكثر من نصف قرن أن تكون أولى المؤسسات ذات الرؤى والإستراتيجيات المستقبلية الواضحة والمحددة. وتسعى جامعة الكويت لتحقيق التنمية المنشودة في جميع المجالات المعرفية والاقتصادية والاجتماعية بما يتوافق مع تطلعات وطموحات الكويت. ومن هذا المنطلق، انتهجت الجامعة توجيه اهتمامها نحو الجودة والابتكار والتنمية المستدامة وتبني الأفكار الداعمة لرؤية الكويت المستقبلية لعام 2035.