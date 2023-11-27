استقبلت جامعة الكويت وفدا من شركة نفط الكويت، في قاعة مجلس الجامعة، حيث تأتي هذه الزيارة ضمن بنود متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون البحثي المشترك الموقعة بين الطرفين في (يوليو 2019) لمدة 5 سنوات، والخاصة بإيجاد حلول بحثية مبتكرة للصعوبات والتحديات التي تواجهها عمليات استكشاف وإنتاج النفط في الكويت من خلال الخبرات والامكانيات البحثية المتخصصة في جامعة الكويت.



وكان في استقبال الوفد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د. عثمان الخضر ونائب مدير الجامعة لتحليل وتطوير الأبحاث أ.د. نورية الكندري ومساعد نائب مدير الجامعة لتنفيذ وتمويل الأبحاث أ.د. عبدالله سلطان ومساعد نائب مدير الجامعة للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د. حنين شفيق الغبرا، بالإضافة إلى الباحثين من أعضاء الهيئة الأكاديمية بكلية الهندسة والبترول والمعنيين بالمشاريع القائمة بالاتفاقية.



في البداية رحب القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث أ.د. عثمان الخضر بالوفد، حيث أكد على ما تبذله جامعة الكويت من جهود مستمرة في سبيل تذليل العقبات أمام تحقيق التعاون البحثي المثمر مع شركة نفط الكويت، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد في السابق والتحديات التي تمت مواجهتها وحلها منذ العام الماضي.



وقد أعرب مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا لدى شركة نفط الكويت م. حمد الزعابي عن سعادته بعملية التعاون بين المؤسستين العريقتين فيما يخدم البحث والتطوير وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها الشركة في مجال الاستكشاف والإنتاج.



وتم خلال الاجتماع عرض لعملية تطوير خارطة طريق البحث والتكنولوجيا بشركة نفط الكويت وأهداف وديناميكية عمل اتفاقية التعاون الاستراتيجية المشتركة، تلاه شرح الاستعراض التفصيلي لسير المشاريع المنبثقة من الاتفاقية والتي تمت من قبل الفريق البحثي المشترك لكل مشروع، ثم تطرق الاجتماع إلى عرض الجهود المبذولة لتذليل جميع العقبات الإدارية والفنية والمالية وتمديد الاتفاقية الحالية لتمكين البدء بمشاريع جديدة.