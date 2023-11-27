دشتي: المؤتمر يستهدف طرح أحدث الاكتشافات والتطورات في مجال العلوم البيولوجية



بحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، وممثلي مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت، والقائم بأعمال مساعد العميد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا د.سوزان البستان، افتتحت جامعة الكويت ممثلة بكلية العلوم وقسم العلوم البيولوجية فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيولوجية في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية.



بداية، أعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة عن سعادته بهذا المحفل العلمي المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيولوجية، مؤكدا أن هذا اللقاء يمثل نقطة تحول في عالم البحث العلمي وفهمنا للحياة وتعقيداتها، إذ تجتمع العقول المبدعة والمتحمسة لتبادل الأفكار، وآخر الاكتشافات والتقنيات في علوم الحياة، موضحا أن هذا المؤتمر يمثل منصة لتقديم الأبحاث الرائدة وتعزيز التعاون العلمي بين الجامعات والمؤسسات العالمية.



وأشار د.الحربي إلى أن مجال العلوم البيولوجية يحمل الكثير من الأسرار التي تنتظر أن يكتشفها الباحثون والمفكرون، إذ إن العلوم البيولوجية تتجاوز مجرد دراسة الحياة، بل تمثل أساسا حيويا لفهم كيفية عمل العالم الطبيعي وتفاعلاته من تركيبات الجينات إلى تطور الكائنات، معربا عن أمله في أن يكون هذا المؤتمر فرصة لاستكشاف آفاق جديدة ولتدعيم التعاون والشراكات المستقبلية التي تسهم في تقدم العلوم البيولوجية، كما أعرب د.الحربي عن طموحه في أن يسهم هذا الحدث العلمي في إلهام الأجيال الجديدة من العلماء والباحثين لاستكشاف المزيد من أسرار هذا العالم المدهش.



وبهذه المناسبة، تقدم د.مشاري الحربي بالشكر إلى المنظمين والداعمين والمشاركين في هذا المؤتمر وعلى رأسهم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دعمها المستمر واللامحدود، مؤكدا أن المؤتمر يعد لحظة تبادل مثمرة، وفرصة لبناء مستقبل مشرق للعلوم البيولوجية متمنيا التوفيق والسداد للجميع.



من جانبها، أوضحت رئيس المؤتمر د.نرجس دشتي أن هذا المحفل العلمي الذي يضم نخبة من المستشارين الدوليين والإقليمين والمتخصصين من مختلف الجامعات والمنظمات البحثية المرموقة يهدف إلى تبادل الخبرات والأفكار وآخر ما تم التوصل إليه من اكتشافات علمية، مشيرة إلى أن الغاية من هذا المؤتمر هي فتح المجال للتعاون العلمي المحلي والإقليمي، وذلك من خلال برنامج علمي يستهدف طرح أحدث الاكتشافات والتطورات في مجال العلوم البيولوجية والكشف عن الخبرات المحلية والإقليمية المتوفرة في مجال العلوم البيولوجية، والاطلاع على أحدث الأدوات والتقنيات المستخدمة في الأبحاث المقدمة في المؤتمر.



وذكرت د.دشتي، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يشمل مشاركات عديدة من الباحثين المحليين والطلبة الخريجين وطلبة الدراسات العليا من جامعة الكويت والجهات العلمية، وكذلك العديد من المؤسسات العلمية والبحثية كمعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية وباحثين إقليميين من مختلف قطاعات الدولة.



وأكدت د.دشتي انه بفضل الشخصيات الأكاديمية، والخبرات الوطنية المرموقة المشاركة في المؤتمر الدولي الأول للعلوم البيولوجية، سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات بناءة.



بدوره، قال القائم بأعمال عميد كلية العلوم د.محمد بن سبت أن المؤتمر جاء لتحقيق أهداف علمية وتنموية من خلال التبادل المعرفي والأكاديمي والبحثي في مجال العلوم البيولوجية، لافتا إلى أن المشاركة الإقليمية والدولية ستفتح باب التعاون المثمر العلمي والمحلي والإقليمي من خلال برنامج علمي يستهدف أحدث الاكتشافات والتطورات في مجال العلوم البيولوجية، مفيدا أن المؤتمر نجح وبشكل كبير في الكشف عن الخبرات المحلية والإقليمية المتوفرة في مجال العلوم البيولوجية، مضيفا أن هذا الملتقى بفضل الشخصيات الأكاديمية والخبرات الوطنية المشاركة سيكلل بإصدار توصيات ومقترحات بناءة.



في الجانب نفسه، أكد رئيس قسم العلوم البيولوجية د.حسين بهبهاني أن المؤتمر اليوم عرض نفحات علمية وجهود بحثية تحتضنها جامعة الكويت من خلال دعمها اللامحدود للجانب البحثي والأكاديمي، لافتا إلى أن المؤتمر نجح في أن يعكس كيفية تكاتف كافة الجهود في مجال البحث العلمي لتخرج ثمرة التعاون البحثي بين كافة المؤسسات البحثية في الكويت سواء المحلية او الدولية، من خلال الاطلاع على أحدث الأبحاث العلمية والتطبيقات وآخر التطورات في المجالات المتعلقة بالعلوم البيولوجية.