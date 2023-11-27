قدم السيناريست الإماراتي محمد حسن أحمد ورشة بعنوان «من الكتابة الى الشاشة» ضمن فعاليات معرض الكويت الدولي للكتاب الـ 26.



وتناولت الورشة فن كتابة السيناريو من ثلاثة محاور هي: الدخول إلى فن كتابة السيناريو والانتقال إلى الفكرة والقصة وكيفية تحويل الأفكار والقصص الموجودة في الحياة إلى سيناريوهات سواء للسينما أو للتلفزيون.



كما تناولت الورشة كيفية اختيار الشخصيات في السيناريو وكتابة الحوارات لهذه الشخصيات والانطلاق مع الشخصيات ضمن إيقاع العمل والحكاية الموجودة في السيناريو.



وتطرقت إلى كيفية كتابة ملخصات السيناريو والحلقة الكاملة وتسويق الأعمال عند المنتجين من خلال الفكرة والقصة والشخصيات والمعالجة الدرامية بالكامل وبناء الأحداث والانتقال من مرحلة الكتابة إلى الإنتاج والتوزيع.



وقال السيناريست محمد حسن أحمد لـ (كونا) إن كتابة السيناريو واحدة من أهم الجوانب الإبداعية والمهنية وأحد الأمور التي أصبح المثقفون والهواة يولون اهتماما كبيرا لها خاصة في الفترة الأخيرة مع انتشار الدراما القصيرة والمحدودة.



وأضاف أن هناك هواة يحتاجون معرفة كيفية بناء القصة والفكرة والشخصيات وكتابة السيناريو والمعالجة الدرامية والذهاب بالعمل من السيناريو إلى الشاشة.



وأوضح أن حرصه على تقديم الورشة في معرض الكويت الدولي للكتاب يأتي انطلاقا من أن المشاركة فيه فرصة مهمة ولاسيما أن الكويت بلد غني وغزير بالثقافة والفنون والآداب منوها بأن المشاركة تكون مميزة جدا في معرض ببلد يتمتع بهذا المستوى من الزخم والحضور.



وأضاف «أحب أن أنقل التجربة في منطقة هي في الأساس غنية ثقافيا ولديها تقبل كبير للفنون وتسعى لنقله إلى جيل الشباب».



وأعرب عن سعادته بتقديم ورشته في معرض الكويت وقال «إن لدي أعمال كويتية انطلقت من الكويت من فنانيها ونجومها وحضورها وقصصها وأشيائها المهمة».



ونوه بأنه يمارس الكتابة منذ أكثر من 23 عاما ومستمر في صناعة السينما والدراما ولديه 17 فيلما و10 مسلسلات وشارك في العديد من المهرجانات.



والسيناريست محمد حسن أحمد مستشار فني من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن مؤسسي صناعة الأفلام بالإمارات.



وحصدت أعماله السينمائية 32 جائزة دولية كأفضل سيناريو وأفضل فيلم.