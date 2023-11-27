بدر الجناح: نلتزم بتوفير أفضل العروض لعملائنا عبر علاقاتنا الراسخة مع كبرى المؤسسات الرائدة



يحرص بنك الكويت الوطني باستمرار على إثراء التجربة المصرفية لعملائه بتوفير أفضل العروض الحصرية والمميزة، وفي هذا الإطار، أعلن البنك عن توفير عرض حصري للفوز بقسيمة قيمتها 500 دينار من YOUGotaGift، عند الحجز من أي موقع رسمي لشركة طيران باستخدام بطاقات Visa الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة.



وللاستفادة من العرض يجب على العملاء التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لبنك الكويت الوطني، واستخدام بطاقات Visa الوطني الائتمانية أو مسبقة الدفع المؤهلة لحجز تذاكر السفر من خلال الموقع الرسمي لأي شركة طيران بقيمة 250 دينارا كحد أدنى.



وبعد التسجيل والدفع يصبح العميل مؤهلا للدخول إلى السحب والحصول على فرصة ليكون من بين 200 رابح بقسيمة قيمتها 500 دينار.



وبهذه المناسبة، قال مدير منتجات البطاقات بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني بدر الجناح: «نعمل بصورة مستمرة على إثراء التجربة المصرفية للعملاء من خلال توفير أفضل المنتجات والعروض التي تناسب تطلعات مختلف الشرائح وتساهم في منحهم تجربة مصرفية استثنائية».



وأضاف الجناح: «لدينا علاقات راسخة مع كبرى المؤسسات الرائدة في العديد من القطاعات، ونسعى من خلال هذه العلاقات إلى إثراء التجربة المصرفية التي يحصل عليها العملاء بما يمنحهم أفضل العروض والمزايا والخصومات».



وأكد أن بنك الكويت الوطني يتواصل باستمرار مع العملاء للوقوف على احتياجاتهم والاطلاع على رغباتهم، ومن ثم العمل على تلبية هذه الاحتياجات بتوفير أفضل الخدمات والعروض الحصرية بشكل يتجاوز توقعاتهم ويمنحهم تجربة مصرفية أكثر رفاهية.



وتوفر بطاقات الوطني الائتمانية فرصة للمشاركة في العروض التي يطلقها البنك على مدار العام، إضافة إلى ما توفره للعملاء من أسلوب حياة فريد بما تقدمه من مزايا متعددة لحامليها.



وتعد بطاقات الوطني الائتمانية الحل الأمثل لإتمام المدفوعات، حيث يمنح استخدامها العديد من المزايا ومنها برنامج مايلز الوطني وبرنامج مكافآت الوطني، بالإضافة إلى خدمة حماية المشتريات وخدمة تمديد فترة الضمان وفرصة الدخول في سحوبات الوطني المتعددة.



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