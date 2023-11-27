أعلن بنك وربة عن إطلاق أول بطاقة مسبقة الدفع للرياضات الإلكترونية في الكويت، والتي تم تصميمها بشكل حصري لخدمة شريحة جديدة من العملاء تجمعهم هواية واهتمام واحد.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة تطوير المنتجات وشرائح العملاء في بنك وربة مهند بورحمة إن البنك قد قام بتصميم بطاقة مسبقة الدفع لاستهداف هواة الرياضات الإلكترونية، والتي تحمل العديد من المزايا والخصومات الحصرية تماشيا مع احتياجات ومتطلبات هذه الشريحة.



وأشار بورحمة إلى أن إطلاق البطاقة جاء بعد أن ارتأى فريق «وربة» ازدياد الاهتمام العالمي والمحلي على الرياضات الإلكترونية، ورغبة البنك في التوسع في تقديم العديد من الخدمات المصرفية والعروض لهواة الرياضات الإلكترونية.



وأوضح أن البطاقة الجديدة وسيلة آمنة لتسديد تكاليف مختلفة مثل رسوم الدخول للبطولات أو الاشتراكات في منصات الألعاب عبر الإنترنت بسهولة دون الحاجة إلى إدخال بيانات بطاقة السحب أو البطاقة الائتمانية، مشيرا إلى أنه سيتم وبشكل مستمر إضافة خصومات وعروض خاصة لحاملي تلك البطاقة.



وذكر أن نظام البطاقة مدعم بخاصية 3D Secure لضمان أعلى مستويات الأمان من مخاطر الاحتيال لعمليات الدفع عبر الانترنت، مؤكدا أن بطاقات مسبقة الدفع هي الحل الأمثل والأكثر أمانا عبر الإنترنت، حيث يتم تحميل المبلغ المراد دفعه مسبقا على البطاقة، وبالتالي يمكن للشخص التحكم في الأموال المتاحة ولا يشترط على إصدارها أي دراسة ائتمانية.



واستعرض بورحمة أهم وأبرز المزايا الخاصة بالبطاقة الجديدة قائلا إن البطاقة تحمل العديد من العروض والمزايا بما في ذلك خصومات من شركات الاتصالات وعروض من الصالات الخاصة بالرياضات الإلكترونية وعروض من متاجر إلكترونية، فضلا عن الأولوية في المشاركة في البطولات والفعاليات الخاصة بالرياضات الإلكترونية.



من جانبه، قال مدير إدارة تطوير الأعمال في فيزا الكويت وقطر شهاب هاشمي: «يعد مجال الرياضات الإلكترونية في الكويت ومنطقة مجلس التعاون الخليجي من أسرع المجالات نموا ولديه فرصة لمزيد من النمو والتطور، وندرك أن هواة الرياضات الإلكترونية بحاجة مستمرة إلى حلول آمنة وفعالة للدفع، وتلبي بطاقتنا مسبقة الدفع هذه الاحتياجات تماما».



وأضاف: «نحن متحمسون للشراكة مع بنك وربة لإطلاق هذه البطاقة من فيزا، الأولى من نوعها لهواة الرياضات الالكترونية في الكويت. ومن خلال هذا الإطلاق، نهدف إلى تمكين اللاعبين وتعزيز تجربتهم عبر الإنترنت وتحفيز نظام الدفع الرقمي بشكل أكبر في الكويت والمنطقة بشكل أوسع».