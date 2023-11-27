خالد المطيري: الأرباح تعكس الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تطوير الشركة .. وتحقيق أكبر أرباح ممكنة



أعلنت الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2023، حيث حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.79 مليون دينار، متوقعة أن تحقق أرباحا ممتازة حتى نهاية العام الحالي.



وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة الشركة خالد المطيري، إن تلك الأرباح تعكس الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل تطوير الشركة، مضيفا أن مجلس الإدارة سعى دائما إلى تطوير كافة المشاريع الخاصة بالشركة وتنميتها من أجل تحقيق أكبر أرباح ممكنة.



وتابع المطيري قائلا: «يقدم مجلس الإدارة كل الدعم للإدارة التنفيذية والعاملين في الشركة لتحقيق الأهداف التي يطمح لها المجلس، بالإضافة إلى حرصنا على دعم وتطوير الكوادر الوطنية التي من خلالها نصل إلى طموحاتنا، حيث تعمل الشركة جاهدة لتقديم أفضل الخدمات للشركة الأم (الخطوط الجوية الكويتية) وكذلك شركات الطيران المتعاقد معها والعاملة بمطار الكويت الدولي».

وأشار إلى أن الشركة تسعى خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص لتوريد الوجبات والبوفيهات والحفلات للعملاء وتقديم الوجبات الصحية للمستشفيات، هذا فضلا عن تقديم خدمات الضيافة للجهات الحكومية المتعاقد معها.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة عبدالرحمن الكندري، إن «كاسكو» حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة القليلة الماضية على مستوى تطوير البنية التحتية للشركة ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة وتمكين الكفاءات الكويتية وحثهم على الإبداع والتميز وفتح مجالات عمل جديدة ساهمت في نمو أعمال الشركة وزيادة أرباحها، وما كان لتلك الإنجازات أن تتحقق لولا تضافر الجهود من جميع العاملين بالشركة.



ووجه الكندري الشكر لمجلس الإدارة على الدعم الذي يقدمه للإدارة التنفيذية ولكافة موظفي الشركة من أجل تنفيذ الخطط المرحلية وتحقيق مزيد من النجاح والإنجاز في المرحلة المقبلة.