في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستدامة وتطوير المجتمع، تسعى شركة Ooredoo الكويت الى تعزيز مكانتها البارزة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، عبر إطلاق حل رائد يتمثل بتركيب أعمدة إنارة ذكية مزودة بأنظمة مراقبة وتنبيه متطورة للعمل نحو تهيئة «المدينة الذكية».



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنه تم اختيار سوق المباركية، المركز التجاري الحيوي في قلب العاصمة الكويتية، كموقع رئيسي لتنفيذ هذا الحل، الذي لا يقتصر على تحسين تجربة الزائرين فقط، بل يهدف أيضا إلى بيئة أكثر استدامة.



وبفضل تنفيذ هذا الحل المتميز للمدن الذكية، سيتمكن الآن زوار سوق المباركية من الاستمتاع بتجربة إنترنت WiFi عالي السرعة، ودون انقطاع، في جميع أنحاء المنطقة، مما يتيح لهم البقاء على اتصال دائم والوصول بسهولة إلى المعلومات الحيوية.



ولكن هذا التحول يمتد إلى أبعد من ذلك، حيث يقدم الحل الذكي الجديد تحديثات مباشرة حول الفعاليات والمعالم والخدمات داخل منطقة المباركية، مما يشكل قيمة مضافة على تجربة الزوار.



ولعل إحدى المزايا البارزة لهذا الحل هي المواصفات الأمنية المتقدمة التي يتمتع بها، إذ يمتلك أنظمة مراقبة ذكية وأنظمة تنبيه في حالات الطوارئ، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز سلامة الزوار، وتوفير شعور متزايد بالأمان أثناء تجوالهم في سوق المباركية النابض بالحياة.

وتماشيا مع التزام Ooredoo الكويت القوي بالاستدامة، يتضمن حل «المدينة الذكية» أيضا نظام إضاءة فعالا واقتصاديا من حيث استهلاك الطاقة، هذه الأنظمة لا تقوم بإنارة المحيط فحسب، بل تسهم بشكل ملحوظ في تقليل استهلاك الطاقة، لتكون هذه المبادرة صديقة للبيئة بشكل كبير.

وفي هذا السياق، أعرب مدير تخطيط وتصميم الشبكة في Ooredoo الكويت عيسى حيدر، عن حماسه للمبادرة قائلا: «مع إطلاق نظام المدينة الذكية المتقدم، يمثل اليوم نقطة تحول حاسمة في تطور سوق المباركية، الذي يعد واحدا من مراكزنا الرئيسية، هذه المبادرة المستقبلية ستغير طريقة تفاعل الزوار مع المدينة، وستسهم في خلق محيط صديق للبيئة وأكثر استدامة».

وأضاف أن مبادرة «Ooredoo الكويت» للمدينة الذكية هو دليل واضح على جهود الشركة في سبيل حلول مبتكرة تعزز من رفاهية المجتمع. كما تعد الشركة بالمضي قدما في مجال التكنولوجيا، واضعة في سلم أولوياتها تحسين بيئة الكويت الحضرية.