بن علي: التقرير الجديد يعكس التزام البنك الدائم بالشفافية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية

«الأهلي» حقق تقدماً ملحوظاً في دمج الممارسات المستدامة بعملياته اليومية.. بما يدعم استمرارية النمو



أصدر البنك الأهلي الكويتي تقريره السنوي الثالث للاستدامة للعام 2022، انطلاقا من حرصه على الالتزام بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (United Nations Sustainable Development Goals)، وسياسات بنك الكويت المركزي، ورؤية «كويت جديدة» 2035، جنبا إلى جنب مع الرؤية البيئية لإمارة أبوظبي 2030، ورؤية مصر 2030.

وتم تطوير هذا التقرير باستخدام المبادرة العالمية لإعداد التقارير(Global Reporting Initiative)، وهي الإطار والمعيار المعترف به دوليا لإعداد تقارير الاستدامة، وهو يغطي مجموعة البنك الأهلي الكويتي التي تضم البنك الأهلي الكويتي الكويت، والبنك الأهلي الكويتي - الإمارات العربية المتحدة، والبنك الأهلي الكويتي مصر، وشركة «ABK Capital».

ويعكس التقرير الثالث الذي بات متوافرا على موقع البنك الأهلي الكويتي وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التزام البنك المتواصل بالمعايير العالمية ومواكبته الدائمة للتطورات التي تشهدها الصناعة المصرفية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، بما يسهم في تعزيز مكانته التنافسية في جميع الأسواق التي يعمل بها.

وبهذه المناسبة، قال صقر آل بن علي، رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية بالإنابة في البنك الأهلي الكويتي: «إصدار تقرير الاستدامة الجديد يعكس التزامنا الدائم بالشفافية وبمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما يسهم في تعزيز الثقة التي نتمتع بها بين المنظمات غير الحكومية وأوساط جميع المتعاملين معنا من عملاء وموردين ومساهمين وغيرهم».

وأضاف آل بن علي «ندرك في البنك الأهمية المتزايدة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (environmental، social، and governance) بالنسبة للصناعة المصرفية، من أجل تعزيز القوة الاقتصادية ورفاهية المجتمع بشكل عام، ونعمل باستمرار على تلبية احتياجات الأطراف ذوي الصلة وبناء الثقة انطلاقا من أساس متين من الحوكمة الرشيدة للشركات».

وأوضح أن البنك حقق تقدما ملحوظا في دمج الممارسات المستدامة في عملياته اليومية، مبينا أن تبني مثل هذه الممارسات يتوافق مع قيمه ويسهم بدعم استمرارية نمو البنك في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تحديد الممارسات التي يجب التركيز عليها والتي تؤثر في أعماله بشكل مباشر وكذلك على جميع المتعاملين معه.

وذكر آل بن علي أن التقرير أظهر مجددا حرص البنك الأهلي الكويتي المتواصل على تقديم خدمة عملاء استثنائية، وابتكار الحلول المستدامة، والحفاظ على تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين، والحد من الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على خصوصية البيانات والأمن السيبراني وحماية البيئة.

وأضاف أن رحلة الاستدامة في البنك الأهلي الكويتي تضمن مساهمته بشكل إيجابي في خدمة عملائه ومساهميه والمجتمعات التي يعمل فيها، لافتا إلى أن تقرير الاستدامة للعام 2022 يسلط الضوء على أداء البنك الأهلي الكويتي بما يخص المجالات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والموارد البشرية، والتطورات الرقمية، والأمن، والبيئة، والأثر الاجتماعي، والتمويل المستدام، بما يتماشى مع المعايير الرئيسية للاستدامة.



وذكر أن التقرير سلط الضوء أيضا على الجهود المتواصلة التي يبذلها البنك من أجل تطوير قدرات الموظفين عبر تنظيم العديد من الدورات التدريبية بانتظام، وحرصه على استقطاب أصحاب الخبرات والشباب إليه، فضلا عن مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي باستمرار من أجل تقديم أفضل الخدمات والمنتجات والحلول المالية والمصرفية التي تلبي احتياجات عملائه على جميع المستويات.

وشدد على حرص البنك المتواصل على تعزيز تطبيقه المعايير البيئية والاجتماعية في عملياته، وتحقيق إنجازات جديدة في هذا الإطار مستقبلا، وتضمين الحوكمة في خططه المستقبلية.



وكشف آل بن علي في نهاية تصريحه عن أن التقرير يظهر أيضا سعي البنك الأهلي الكويتي إلى تعزيز دوره في نشر الوعي المصرفي والمالي من خلال نشر الرسائل التوعوية باستمرار على موقعه الإلكتروني وصفحاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من أجل تحقيق الشمول المالي في المجتمع الكويتي.



منذ تأسيس البنك الأهلي الكويتي عام 1967 يواصل العمل على طرح منتجات جديدة وتطويرها، ليصبح واحدا من أهم البنوك الكويتية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية لقطاع الأفراد والشركات والخدمات المصرفية الخاصة. وتقدم شركته التابعة ABK Capital مجموعة واسعة من الخدمات والحلول الاستثمارية محليا وإقليميا وعالميا.



هذا، ويوفر البنك الأهلي الكويتي - مصر جميع الخدمات المصرفية والمالية لخدمة عملائه من الشركات والأفراد من خلال فرعه الرئيسي وفروعه الأربعة والأربعين المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.