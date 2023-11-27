نعت كتائب عزالدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، 4 من قادتها بينهم عضو في مجلسها العسكري، قضوا في الحرب التي تخوضها منذ أسابيع ضد إسرائيل في قطاع غزة وقياديا خامسا في الضفة.



وقالت في بيان: «تزف كتائب القسام ثلة من قادتها الأبطال وهم الشهيد القائد أحمد الغندور (أبوأنس) عضو المجلس العسكري وقائد لواء الشمال»، إضافة إلى «الشهداء القادة» وائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام «الذين ارتقوا في مواقع البطولة والشرف في معركة طوفان الأقصى» العملية التي أطلقتها حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وأشعل شرارة الحرب.



وأدرجت الولايات المتحدة اسم الغندور في العام 2017 على قائمة «الإرهاب» وفرضت عليه عقوبات اقتصادية. وأشارت وزارة الخارجية الأميركية في حينه إلى أنه كان عضوا في مجلس شورى الحركة، متهمة إياه بالضلوع في العديد من الهجمات، بما فيها هجوم في العام 2006 على نقطة عسكرية إسرائيلية عند معبر كرم أبوسالم الحدودي مع قطاع غزة، أدى إلى مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 4.



وتم خلال الهجوم أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته «حماس» لأعوام، قبل أن تفرج عنه عام 2011 في صفقة تبادل أطلقت بموجبها إسرائيل 1027 معتقلا فلسطينيا، منهم يحيى السنوار، الرئيس الحالي للمكتب السياسي للحركة في قطاع غزة.