عبدالحميد الخطيب



«سحيلة أم الخلاجين» من الشخصيات الخرافية الشعبية الكويتية التي دارت حولها حكايات كثيرة، وقيل انها امرأة عجوز وصفوها بالجنون كانت تلتقط الملابس القديمة الرثة وكان الأطفال يضايقونها فتجري وراءهم وهي تقذفهم بالحجارة، من هذه الشخصية استلهم الكاتب بندر طلال السعيد قصة عمل تراثي جديد يجري هذه الفترة الاستعداد لتصويره تمهيدا لعرضه في رمضان المقبل، من إنتاج شركة «اندبندس» ويحمل اسم «سحيلة بنت عديم».



تدور احداث المسلسل في إطار من الغموض والاكشن والتشويق، وهو من إخراج فهد شاطي ويشارك في بطولته نخبة من النجوم الذين تجمعوا مساء امس الاول في جمعية «الهلال الاحمر» بالشويخ لقراءة النص وعمل بروفات الطاولة، وتواجدت «الأنباء» معهم، وسألناهم عن أدوارهم، وتوقعاتهم للمنافسة الرمضانية وسط زخم الاعمال الدرامية التي تعرض بالشهر الفضيل، فإلى التفاصيل في السطور التالية:



بداية، قال الكاتب والمنتج بندر طلال السعيد: هذه السنة قررت ان أقدم عملا تراثيا بصبغة مختلفة، وأتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من النجوم، ان شاء الله تكون وجبة دسمة على مختلف الشاشات الرمضانية، وان نحقق النجاح ونرضي أذواق المشاهدين.



من جهته، قال المخرج فهد شاطي: «سحيلة بنت عديم» مسلسل تراثي بحلة جديدة، والهدف الأساسي منه تقديم متعة للمشاهدين من حيث القصة والصورة، ويشارك فيه أسماء مميزة من النجوم، «مسوين توليفة حلوة اتمنى تنال رضاكم».



أما الفنان حسن ابراهيم، فقال: الاسم ليس غريبا لأننا ونحن صغار كان أهلنا يخوفونا من «سحيلة ام الخلاجين»، مستدركا: العمل فنتازي اندمجت فيه عوالم تراثية، وتغريبة تنتمي الى الاكشن والتشويق، وذلك من خلال بعض الاجواء المرعبة التي تعيدنا الى الماضي، لافتا الى انه يقدم خلال الاحداث دور احد الزعماء في القرية المسالمة الجميلة التي يدور حولها جزء كبير من الحكاية.

وأكمل: هذا الرجل يحاول ان يحافظ على السلطة التي يمتلكها ضمن صراعات مرتبطة بالتاريخ، لأن المسلسل فيه حقائق تاريخية.



بدوره، قال الفنان حمد العماني: العمل من التراث والاساطير، والفكر الموضوع في قصته مختلف، حتى أدوار الممثلين جديدة، وأتمنى ان يحوز رضا الجمهور، واستطرد عند سؤاله عن المنافسة في رمضان: لا نعلم اذا كان العمل تحديا لنفسي أم للآخرين؟ نحن نجتهد والباقي على رب العالمين.



وقالت الفنانة ميس كمر: «العمل مو طبيعي»، وأجواؤه جميلة جدا، وأجسد فيه شخصية امرأة حالمة، منتقمة، مضيفة: المسلسل متعوب عليه من حيث النص والاخراج والفنانين المشاركين المتنوعين، ومتأكدة انه راح ينال رضاكم.



أما الفنان عبدالله التركماني، فقال: المسلسل فيه طابع مختلف، وأحداثه تدور في زمان ومكان غير محددين، ويتضمن غموضا وإثارة وجريمة، كاشفا عن ان الشخصية التي يجسدها لن تكون عربية لكنها أجنبية.



وتحدث الفنان أسامة المزيعل عن مشاركته في المسلسل، قائلا: ما شدني الى «سحيلة بنت عديم» ان قصته مختلفة عن القصص الأخرى، بالاضافة الى انه تراثي لأنني منذ فترة لم أشارك في هذه النوعية من الاعمال، كما أنها فرصة مميزة بالنسبة لي ان أتواجد مع هذه الكوكبة من النجوم الرائعين، مشيرا الى انه يجسد دورا جديدا لم يقدمه من قبل.



من جانبها، قالت الفنانة حصة النبهان: كل الفنانين متحمسون لهذا المسلسل، نحن الآن نقرأ النص ونتمنى ان يكون التصوير «احلى». وردا على سؤال حول المقارنة بينه وبين أعمالها التراثية السابقة، أجابت: سنعرف النتيجة بعد رمضان!



بينما قالت الفنانة هدى حمدان: «هذا أصعب دور راح أسويه بحياتي كلها، ومتحمسة له»، باختصار الدور هو لبنت مسكينة فقيرة حياتها ستتبدل مع توالي الأحداث.



وعبر كل من الفنانين عصام الكاظمي وعبدالناصر الزاير ونادر الحساوي ومبارك سلطان ونايف البشايرة عن سعادتهم بالمشاركة في العمل، لافتين إلى انه رحلة درامية مشوقة تتضمن لغزا غامضا وتفاصيل غريبة، متمنين ان تنال أدوارهم والمسلسل ككل رضا المشاهدين.