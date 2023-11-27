القاهرة - محمد صلاح



تعيش الفنانة أمينة خليل حالة من النشاط الفني الملحوظ في الفترة الحالية، بسبب ارتباطها بأكثر من عمل في السينما، منها ما انتهت من تصويره وفي انتظار العرض، وأعمال أخرى تواصل التحضير لها حاليا، حيث تنتظر عرض «فيلم أنف وثلاث عيون» خلال فعاليات الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمقرر إقامته في الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 9 ديسمبر المقبل بالمملكة العربية السعودية، ويعيد العمل تقديم رواية «أنف وثلاث عيون» للكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، وشارك أمنية في بطولته: ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبوضيف، جيهان الشماشرجي، ومن سيناريو وحوار وائل حمدي وإخراج أمير رمسيس.



كما انتهت أمينة من تصوير فيلم «شقو» مع عمرو يوسف ومحمد ممدوح ويسرا ودينا الشربيني، ومن تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.