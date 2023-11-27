هادي العنزي



تغلب الفريق الأول لكرة السلة بنادي القادسية على نظيره النصر 95-82 في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأول، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، ضمن منافسات النسخة الـ 61 للدوري العام لكرة السلة، ليرفع الأصفر رصيده إلى 12 نقطة، فيما وصل رصيد «العنابي» إلى النقطة الـ 8 نقاط.



وفي مواجهة أخرى، تغلب القرين على اليرموك 95-79، ليرفع الفائز رصيده إلى 7 نقاط، فيما وصل اليرموك الى النقطة 5، وقد أقيمت مباراتان مساء الخميس الماضي، تفوق في الأولى كاظمة على العربي 73-70، فيما أوقف الكويت انتصارات الصليبخات بفوز عريض 123-50.



جاءت مواجهة القادسية والنصر، بأفضلية نسبية للثاني في بدايتها، بعدما تمكن «العنابي» من الخروج متقدما بفارق 4 نقاط على الأصفر (23-19)، وحافظ مايكل آدم، وسلطان السهو، وهيديان، ويوسف عقاب على تقدمهم حتى النصف الأول من المواجهة (46-42).



واختلفت الحال في الربع الثالث، بعدما دخل لاعبو القادسية برغبة كبيرة لتعديل النتيجة، فأمطروا «سلة» النصر بالرميات الثلاثية، التي تناوب عليها محمد الدخيل، وراشد الرباح، ومحمد أشكناني، مع تألق لافت للمحترف الأميركي روبرت لوري، لينهوا الربع الثالث متقدمين بفارق 19 نقطة (79-60)، وحافظ المدرب الأميركي للقادسية أنتوني ستيبنغ على تقدم فريقه في الربع الأخير، مستعينا بالمداورة بين لاعبيه، ليخرج فائزا بفارق 13 نقطة.



إلى ذلك، يستضيف الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت في الـ 8 مساء اليوم على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله بضاحية صباح السالم نظيره الريان القطري، في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى لبطولة الدوري الآسيوي «السوبرليغ» لمنطقة الخليج.



ويلتقي «العميد» وصيف النسخة الماضية وفي جعبته فوز على نظيره المحرق البحريني 108-92 في المنامة، وكذا الحال للريان القطري الذي تغلب بدوره على الأهلي السعودي في جدة 98-88. وعليه، فإن المنافسة بين الفريقين ستكون على صدارة مبكرة للمجموعة، ويضم الأبيض العديد من اللاعبين المميزين من بينهم الأخوان محمد وحمد عدنان، وتركي الشمري، وأليكس الغيص، وعمران جوهر، ومصطفى الرفاعي، وعبدالرحمن السهو، بالإضافة الى المحترفين الثلاثة ماركوس جورجيوس هانت، وكادي لالان، وبيكر، بقيادة المدرب الألماني بيتر شومرز.