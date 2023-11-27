يحيى حميدان



يخوض الساحل اختبارا صعبا عندما يلاقي برقان عند الساعة الـ 5:20 من مساء اليوم على ملعب الساحل ضمن الجولة السابعة من دوري «زين» للدرجة الأولى لكرة القدم، كما يلعب اليوم التضامن مع الصليبخات على ستاد عبدالله الخليفة في التوقيت نفسه. ويتصدر اليرموك، الذي يرتاح بجولة اليوم، ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة، ويتقدم بفارق نقطتين عن التضامن صاحب الوصافة فيما يحتل الساحل المركز الثالث برصيد 6 نقاط، ويأتي خلفه برقان برصيد 5 نقاط رابعا، ويقبع الصليبخات في المركز الخامس والأخير بلا نقاط.



ويدرك الساحل بقيادة مدربه محمد العزب، أن أي تعثر في مباراة اليوم أمام برقان يعني تعقيد مهمته للعودة من جديد إلى «دوري الأضواء»، في حين يريد برقان، الذي يقوده المدرب محمد دهيليس، تحقيق النقاط الثلاث بعدما ركز في الفترة الأخيرة على الكثير من الجوانب لتطوير مستوى فريقه الذي لا يعاني من غيابات مؤثرة.



وفي المباراة الأخرى يستهدف التضامن احتلال صدارة الترتيب من خلال الفوز على حساب الصليبخات صاحب العروض المتواضعة في المسابقة. وتبدو صفوف «العنيد» مكتملة بعدما استعاد كامل عناصره بعودة طلال العجمي وحسن حسون، فيما يفتقد الجناح البرتغالي تيدجاني سيلا بداعي الإصابة.