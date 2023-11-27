يحيى حميدان



سجل الشباب فوزا غاليا على حساب خيطان 4-1 مساء أمس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن الجولة الثامنة من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.



وحافظ «أبناء الأحمدي» على مركزهم السابع بعدما اصبح رصيدهم 11 نقطة، وتجمد رصيد «الأحمر والأسود» عند نقاطه الخمس في المركز التاسع.



لعب الشباب بذكاء في الشوط الأول بعدما كان الطرف الأخطر والأفضل في التعامل مع الكرة، وتميزت تحركات لاعبيه بالسرعة عبر السنغاليين ابراهيما غايي وعمر ويد وهو ما سبب مشاكل كبيرة للاعبي خيطان.



وارتكب مدافع «الأحمر والأسود» البرازيلي جوناثان بيريرا خطأ فادحا بعدما انتزع السنغالي سليمان سيسيه الكرة منه وانفرد بالحارس علي فاضل، ليضعها بسهولة في الشباك محرزا هدف السبق لـ «أبناء الأحمدي» (13).



واستمرت أفضلية الشباب واقترب في أكثر من مناسبة من زيادة الغلة، كان أبرزها بتسديدة من ويد بعد مجهود جماعي مميز ولكن كرة ويد ذهبت فوق مرمى خيطان (34).



وكانت أخطر فرصة لـ «الأحمر والأسود» من ركلة حرة مباشرة نفذها مشاري العازمي وارتطمت كرته في العارضة العلوية لحارس الشباب سعد العنزي، قبل أن يتم إبعادها من الدفاع الشبابي (45). وفي الشوط الثاني، عادل خيطان النتيجة سريعا بعد كرة عرضية جاءت من المدافع الأيسر محمد عنتر وحولها يعقوب الطراروة صوب مرمى الشباب، ليبعدها الحارس العنزي ويتابعها الجناح محمد العلاطي في المرمى مسجلا الهدف الوحيد لفريقه (47). واحتسب الحكم محمد العطار ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة مدافع خيطان جاسم عتيق للبديل محمد الفهد، ونفذها ويد بنجاح على يسار الحارس علي فاضل (52)، وعزز الفهد من تقدم الفريق الشبابي بإحرازه هدفا ثالثا بعد خطأ مشترك من مدافعي خيطان (60). وتحكم الشباب برتم المباراة بعد ذلك وسط غياب الرغبة من خيطان لتقليص الفارق وابتعد عن تشكيل الضغط اللازم حتى الدقائق الأخيرة قبل النهاية، وأفسد غايي طموحات «الأحمر والأسود» بتسجيله الهدف الرابع بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء (90)، لتنتهي المباراة بفوز الشباب 4-1.