هادي العنزي



بالفرصة الأخيرة، وللمحافظة على آماله في التأهل إلى الدور الثاني لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يستضيف العربي نظيره الزوراء العراقي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 5 وقبل الأخيرة للمجموعة الثانية.

ويحل الأخضر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد 7 نقاط، خلف الرفاع البحريني (10 نقاط)، الذي يستضيف النجمة اللبناني الأخير بنقطة واحدة اليوم.

ويدرك مدرب العربي البوسني داركو نيستروفيتش صعوبة المهمة التي تنتظره أمام فريق يسعى لحسم المركز الثاني، على أمل التأهل إلى الدور الثاني، خاصة أن تحضيرات الأخضر للمباراة لم تكن بالصورة الأمثل.

وعلى الجهة الأخرى، يأمل المدرب المصري حسام البدري ضمان المركز الثاني وفي الوقت نفسه الثأر لخسارته على ملعب البصرة 1-2، أملا في التأهل كأفضل فريق ثان من بين ثلاث مجموعات، ويضم الفريق عددا من اللاعبين المتميزين من بينهم المهاجم كريستوفر جون، وعلي صادق.

إلى ذلك، أكد مدرب العربي داركو في المؤتمر الصحافي الذي عقد في ستاد جابر الأحمد ظهر أمس، أن مواجهة الزوراء ستكون صعبة على فريقه بدرجة كبيرة.



وقال إن العربي يمر بفترة صعبة، نظرا للإصابات التي لحقت بالفريق، «فلدينا 6 إصابات، و3 أخرى سجلت بعودة لاعبي المنتخب من التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، في مقدمتهم بدر طارق وعبدالله عمار وسلمان العوضي، ولهذا يجب التعامل مع المباراة بأفضل صورة ممكنة، وهذا جزء من كرة القدم، فليس هناك وضع ممتاز دائما، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم لتقديم أفضل ما لديهم، ولا أعد بالفوز لكن سنقاتل لتحقيقه، خاصة أننا نواجه فريقا طموحا وقويا ومنظما بدرجة كبيرة».

من جانبه، قال قائد الفريق، سليمان عبدالغفور إن لاعبي «الأخضر» على قدر المسؤولية دائما، وسنسعى لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة، لإسعاد جماهيرنا التي تساندنا دائما.

من جهته، ذكر مدرب الزوراء حسام البدري، أن مواجهة العربي ستكون ذات أهمية كبيرة لفريقه لحسم التأهل قبل الجولة الأخيرة أمام الرفاع البحريني المتصدر الحالي، وعلينا الأخذ في الاعتبار أن الأخضر فريق كبير، ويلعب على أرضه وبين جماهيره».