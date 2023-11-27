يحيى حميدان



يختتم فريق الكويت استعداداته مساء اليوم للقاء الكهرباء العراقي غدا الثلاثاء ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي. ورفع مدرب الفريق الصربي بوريس بونياك، من الجرعات التكتيكية في التدريبات الأخيرة بعدما استعاد كامل لاعبيه الدوليين البالغ عددهم 16 لاعبا انضموا للمنتخبين الأول والأولمبي، وكذلك البحريني محمد مرهون والتونسي طه ياسين الخنيسي. واطمأن بونياك على الحالة البدنية للاعب المصري عمرو عبدالفتاح «عموري» بعد غيابه لمدة شهرين ومشاركته في التدريبات الكاملة وأيضا خلال مواجهة السالمية الودية الأسبوع الماضي.



ويستعيد «الأبيض» في لقاء الغد جهود حارسه الدولي عبدالرحمن كميل بعد انتهاء عقوبة إيقافه لأربع مباريات، فيما يتواصل غياب إبراهيم كميل ويوسف ناصر والحارس ضاري العتيبي على خلفية أحداث لقاء الكويت وجبلة السوري في أبريل 2022. وقد دخل «الأبيض» في معسكر داخلي بأحد الفنادق بالبلاد عقب تدريب أمس من أجل زيادة تركيز اللاعبين على اللقاء الصعب. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفني للمباراة في الساعة الحادية عشرة صباحا، على أن يقام المؤتمر الصحافي في الـ 12 ظهرا في مركز المؤتمرات في ستاد جابر الذي سيحتضن اللقاء. وكان وفد الكهرباء قد وصل إلى البلاد أمس الأول، وتدرب مباشرة عقب وصوله بساعات استعدادا للمواجهة.