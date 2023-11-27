انتـــــزع أتلتيكــــو مدريـــد المركز الثالث مــــن برشلونة بعدما تفوق بفوزه على ريال مايوركا 1-0، مستغلا تعادل «البارسا» مع رايو فايكانو1-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الإسباني لكرة القدم.



وحقق أتلتيكو الذي لعب مباراة أقل فوزه الـ16 تواليا على ملعبه «ميتروبوليتانو» منذ الموسم الماضي في رقم قياسي جديد، منها سبعة هذا الموسم، بفضل نجمه المتألق غريزمان الذي انتزع النقاط الثلاث لنادي العاصمة بعدما حول برأسه تمريرة من ماريو هيرموسو في الشباك (64)، في تاسع أهدافه هذا الموسم في الدوري.



وبات مهاجم «الديوك» ثاني أفضل هداف في تاريخ النادي برصيد 170 هدفا، متأخرا بفارق ثلاثة أهداف عن هدافه الأسطوري لويس أراغونيس (173).



وأهدى غريزمان أتلتيكو فوزه الثاني تواليا في الدوري بعد انتصاره على فياريال 3-1 قبل النافذة الدولية، والثالث في تواليا مختلف المسابقات.



من جانبه، أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بلاعبه الفرنسي أنطوان غريزمان، وقال: «دائما لديه شيء مختلف يمكن أن يظهر، راهنا على تركه يكمل المباراة، رغم أننا ندرك أنه كان قد لعب مباراتين كاملتين مع منتخب بلاده، لكنه تعامل بشكل جيد للغاية، مضيفا: غريزمان محل ثقتنا، لديه القدرة على قراءة ما يحدث في المباراة وتقديم ما تحتاجه منه».



وعن وصول المهاجم الفرنسي المعروف ب «كوكي» إلى 600 مباراة بقميص أتلتيكو مدريد، قال سيميوني:«600 مباراة رقم استثنائي ويستحقه ونحن ممتنون لالتزامه وعمله واحترامه».



إلى ذلك، ألحق خيتافي بضيفه ألميريا متذيل الترتيب خسارته السادسة تواليا والـ11 هذا الموسم بفوزه عليه 2-1، ورفع الفائز رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع عشر، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 3 نقاط من ثلاثة تعادلات. وفي مواجهة أخرى تعادل فالنسيا مع سلتا فيغو سلبا، ويستقبل جيرونا في ختام المرحلة اليوم أتلتيك بلباو الخامس.