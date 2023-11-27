عمق أستون فيلا جراح مضيفه توتنهام وألحق به الخسارة الثالثة على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوزه عليه 2-1 أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 13 من المسابقة.



وخسر توتنهام آخر مباراتين له بالمسابقة أمام تشلسي 1-4، ووولفرهامبتون 1-2، لتأتي الهزيمة أمام أستون فيلا لتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الخامس.



وعلى الجانب الآخر، رفع أستون فيلا رصيده إلى 28 نقطة ليحتل المركز الرابع، بفارق نقطتين عن توتنهام.



وتقدم توتنهام في الدقيقة 22 عن طريق جيوفاني لو سيلسو، قبل أن يدرك أستون فيلا التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق باو توريس.



وفي الدقيقة 61 سجل أولي واتكينز الهدف الثاني لأستون فيلا، ليخطف فريقه ثلاث نقاط غالية.



الى ذلك، فك المهاجم البديل الدولي الألماني كاي هافيرتز صيامه التهديفي مع ناديه أرسنال وقاده إلى الصدارة بتسجيله هدف الفوز القاتل على جاره اللندني برينتفورد 1-0 أمس الأول في المرحلة نفسها.



سجل هافيرتز هدف المباراة الوحيد (89) برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من بوكايو ساكا أسكنها بين ساقي الحارس الهولندي مارك فليكن.



وهو الهدف الثاني لهافيرتز، بطل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 بتسجيله هدف الفوز في مرمى مان سيتي، مع أرسنال منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية قادما من جاره اللندني مقابل 65 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار).



وهو الفوز الثالث تواليا لأرسنال في مختلف المسابقات والتاسع في الدوري، فرفع رصيده إلى 30 نقطة، منتزعا الصدارة من مان سيتي حامل اللقب والذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ليفربول 1-1 في قمة المرحلة.



وعانى أرسنال الأمرين أغلب فترات المباراة، وكان في طريقه إلى السقوط في فخ التعادل لولا هدف هافيرتز الذي جاء بعد 20 دقيقة من دخوله مكان البرازيلي غابريال مارتينيلي.



من جانبه، أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال سعادته الكبيرة بالفوز، وقال: «سعيد للغاية بالطريقة التي لعبنا بها حتى النهاية، أعتقد أننا نستحق الفوز باللقاء سعيد للغاية بالأداء والشباك النظيفة نحن في وضع جيد في صدارة «البريمييرليغ» يمكننا الاستمتاع الليلة وثم لدينا دوري الأبطال».



وذكر أرتيتا أن كاي هافيرتز لاعب رائع، مضيفا: لا أعلم شخصا واحدا غير سعيد من أجله، إنه يستحق ذلك تماما، إنه اللاعب المناسب وجلب لنا الفوز، يمكنك أن ترى إلى أي مدى يحبونه وما يجلبه للفريق، الهدف كان في الوقت المثالي وكان إنهاء لاعب كبير.



وتختتم الجولة الـ ١٣ بلقاء يجمع فولام وولفرهامبتون.