أتم السائق الهولندي ماكس فيرستابن موسمه المهيب، الذي حطم خلاله الأرقام القياسية، بطريقته المعتادة أمس عندما حقق فوزه التاسع عشر هذا العام، وهو رقم قياسي لفريقه ريد بول، خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى في الجولة الثانية والعشرين الختامية لموسم الفورمولا واحد.

وبعدما حسم فيرستابن اللقب قبل جولات عدة، كان عنوان الجولة الختامية معركة مرسيدس وفيراري على مركز الوصافة. وفي سباق ملؤه الإثارة، أنهى بطل العالم ثلاث مرات السباق في المركز الأول بفارق 17.993 ثانية عن سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي لم تكن قيادته الجريئة كافية للفريق الإيطالي ليحصل على المركز الثاني في بطولة الصانعين.

بالتالي، ذهبت وصافة الصانعين أخيرا إلى فريق مرسيدس (409 نقاط) بفارق ثلاث نقاط فقط عن فيراري. ورغم أن المكسيكي سيرخيو بيريس أنهى السباق في المركز الثاني خلف زميله فيرستابن، هبط إلى المركز الرابع بعقوبة مدتها خمس ثوان.