واصل فريق نيس مطارداته لفريق باريس سان جرمان على صدارة الدوري الفرنسي وذلك بعدما تغلب على ضيفه تولوز 1-0 أمس. ويدين نيس بالفضل في الفوز للاعبه تيريم موفي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 ليرفع رصيد فريقه إلى 29 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف سان جرمان المتصدر، بينما توقف رصيد تولوز عند 12 نقطة في المركز الـ 15.



وبهذا الفوز حافظ فريق نيس على سجله خاليا من الهزائم في دوري هذا الموسم، محققا انتصاره الثامن مقابل 5 تعادلات.



كما واصل لنس، وصيف بطل الموسم الماضي، انتصاراته بفوزه على مضيفه كليرمون 3-0 أمس الأول في المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم. وافتتح سيبي الي واهي التسجيل للنس (11) قبل أن يطرد بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول بعد مشاجرة مع الغاني أليدو سيدو مدافع كليرمون فيران، فطرد الاخير ايضا بالبطاقة الحمراء. واضاف أدريان توماسون والبديل ويسلي سعيد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 50 و83 تواليا.



ورفع لنس الذي حقق فوزه الخامس هذا الموسم رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس بفارق 11 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر، في حين تجمد رصيد كليرمون وصيف القاع عند 9 نقاط بفارق نقطتين عن ليون متذيل الترتيب.



وسقط مرسيليا في فخ التعادل أمام مضيفه ستراسبورغ 1-1، وابتعد أكثر عن المقاعد الاوروبية.



ويقبع مرسيليا، الذي لم يفز منذ 8 اكتوبر في الدوري (امام لوهافر 3-0)، في المركز التاسع برصيد 14 نقطة وبإمكانه التراجع في الترتيب بانتظار بقية المباريات.