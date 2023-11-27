توفي المدرب تيري فينابلز، الذي قاد إنجلترا إلى نصف نهائي بطولة أوروبا 1996 وبرشلونة الاسباني إلى نهائي كأس اندية أوروبا (دوري أبطال اوروبا حاليا) عام 1986، عن عمر يناهز 80 عاما، حسبما أعلنت عائلته في بيان أمس.



وقالت العائلة في بيانها «لقد دمرنا تماما فقدان الزوج والأب الرائع الذي فارق الحياة بسلام أمس بعد صراع طويل مع المرض». وتابعت «نود أن نطلب منح الخصوصية في هذا الوقت الحزين للغاية للسماح لنا بالحزن على فقدان هذا الرجل الجميل الذي كنا محظوظين جدا بوجوده في حياتنا». وأصبح فينابلز محبوبا لدى مشجعي كرة القدم الانجليزية بعدما قاد «الاسود الثلاثة» بشكل رائع إلى نصف نهائي بطولة أوروبا عام 1996 التي استضافتها إنجلترا.