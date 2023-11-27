قال مركز العجيري العلمي إن الانقلاب الشتوي سيكون في 22 ديسمبر المقبل، حيث يصادف أطول مدة للنهار وأطول مدة لليل خلال السنة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية.



وذكر المركز في بيان تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الشهر نفسه سيشهد مجموعة أحداث فلكية منها زخات شهب (التوأميات) التي تعد واحدة من ألمع الشهب وقد تصل إلى 120 شهابا بالساعة، ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة منتصف الشهر إذا كانت الظروف ملائمة على أن يشتد تركيزها يومي 14 و15.



وأفاد بأنه في اليوم الرابع من الشهر سيكون كوكب عطارد في أبعد مسافة له من الشمس، ويمكن مشاهدته من السماء مساء، فيما سيظهر الهلال في اليوم الـ12 ليكون بدرا في الـ27 من الشهر.