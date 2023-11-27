عبدالله قنيص



أحبط رجال منفذ السالمي محاولة سيدة مسنة تهريب ابنها وزوجته وأحفادها الثلاثة، وهم من المقيمين بصورة غير قانونية، فيما تم احتجاز السيدة في مخفر شرطة السالمي تمهيدا لإحالتها إلى النيابة، وإعادة الابن وزوجته وأبنائهم الثلاثة، وهم أحفاد المسنة، إلى منفذ الرقعي المجاور.

وبحسب مصدر أمني، فإن رجال منفذ السالمي اشتبهوا في مركبة رباعية تقودها مسنة، ولدى تفتيش المركبة فوجئ رجال الأمن بشاب وسيدة و3 أطفال، ولدى التحقيق تبين أن السيدة خططت لتهريب ابنها وزوجته وأحفادها داخل مركبتها، حيث انتقلا للعيش في دولة مجاورة وفشلا في العودة لافتقادهم الإثباتات. وثمن المصدر جهود رجال منفذ السالمي، مشيرا إلى أن ابن المسنة وزوجته وأبناءهما الثلاثة جرت إعادتهم مرة أخرى من حيث أتوا بعد إعداد تقرير بشأن عملية التهريب.