تجمع آلاف المتفرجين في بنوم بنه امس للاستمتاع بمتابعة السباق التقليدي لقوارب التنين، أبرز فعاليات عيد المياه الذي غاب لسنوات بسبب جائحة كوفيد-19. وهذه الاحتفالات السنوية التي تستمر ثلاثة أيام أقيمت آخر مرة في عام 2019.



وشارك نحو 300 قارب، مع أفراد طواقمها الذين ارتدوا قمصانا ملونة متناسقة، في السباق على طول نهر تونلي ساب، مع القصر الملكي في الخلفية، عند نقطة الالتقاء مع نهر ميكونغ.



ويقام مهرجان المياه، وهو أكبر احتفالية تقليدية في البلاد، سنويا عند اكتمال القمر في شهر نوفمبر، وهو يمثل نهاية موسم الأمطار التي تتدفق خلالها مياه نهر تونلي ساب نحو البحيرة التي تحمل الاسم نفسه، والانعكاس اللافت للتيار بين نهري ميكونغ وتونلي ساب الذي يعود بعد ذلك إلى مساره الطبيعي.