منصور السلطان



تمكنت قوة من رجال المباحث الجنائية، من إيقاف نشاط عصابة مكونة من 7 وافدين متخصصين بترويج المواد المخدرة على الشباب، من خلال كمين نصب لهم في منطقة الفحيحيل، حيث ألقي القبض عليهم وبحوزتهم مواد مخدرة متنوعة.



وكانت معلومات سرية وردت لرجال المباحث الجنائية تفيد بوجود شخص يروج مادة «الشبو» على الشباب في نطاق محافظة الأحمدي، وعليه تم إرسال مصدر سري والاتفاق معه على شراء كمية من مادة الشبو المخدرة، وخلال عملية التسلم والتسليم تمت مداهمة الموقع وإلقاء القبض على المتهم الأول وبحوزته أكياس مليئة بمادة الشبو المخدرة، وبتفتيش منزله عثر على كيس به مادة الهيروين، وخلال التحقيق معه اعترف بأنه ضمن عصابة مكونة من 7 أشخاص يتزعمهم شخص يلقب بـ «موري» يقوم بجلب المواد المخدرة عن طريق صديق له ومن ثم يتم توزيعها على أفراد العصابة لبيعها على المتعاطين، وبعد بحث وتحر تم رصد زعيم العصابة في منطقة الفروانية، حيث تم ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من مادة «الشبو» جاهزة للبيع من خلال وضعها في أكياس صغيرة وعثر على أكياس «حشيش» و«هيروين» وأدوات التعاطي.

وخلال التحقيق معه، اعترف على 5 آخرين من أفراد العصابة وتم ضبطهم وبحوزتهم مواد مخدرة، وعليه تمت إحالتهم والمضبوطات إلى النيابة العامة.