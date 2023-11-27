منصور السلطان



أحال رجال أمن مخفر ميدان حولي شخصا بحالة سكر وبحوزته 13 بطل خمر مستوردة، إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد مطاردة استمرت ساعة من منطقة حولي حتى سقوطه في منطقة الأندلس.

ووفق مصدر أفاد بأنه خلال قيام رجال أمن مخفر ميدان حولي مساء أول من أمس نقطة تفتيش على مدخل المنطقة صادف مرور سيارة تجاوز قائدها نقطة تفتيش دون توقف، وبعد مطاردته حتى منطقة الأندلس وتضييق الخناق عليه وإجباره على التوقف، نزل من السيارة وهرب على الأقدام بين المنازل، فتم اللحاق به وضبطه وتبين أنه بحالة سكر، وبتفتيش سيارته عثر على 13 زجاجة خمر.

وخلال التحقيق معه اعترف بأنه كان ينوي بيع الخمور لعدة أشخاص، وخلال سيرة في منطقة ميدان حولي فوجئ بوجود نقطة تفتيش فاضطر للهرب. وعليه، تمت إحالته وكمية الخمور إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.