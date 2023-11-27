قدم رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية كيم كيو-هيون استقالته، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، وسط تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية المجاورة بشأن البرامج النووية والصاروخية.



وقبل الرئيس يون سوك يول استقالة كيم كيو-هيون، مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، بحسب وكالة «يونهاب» التي لم تكشف عن أي تفاصيل.



وأضافت أن اثنين آخرين من كبار مسؤولي الجهاز استقالا أيضا.



وأشارت وسائل إعلام محلية، إلى أن هذه الاستقالات قد تكون مرتبطة بالإدارة الشخصية التي تثير القلق في الجهاز منذ يونيو الماضي.



ويأتي هذا الإعلان في حين تعمل كوريا الشمالية على تسريع برنامج التسلح وتطويره، ونجحت بيونغ يانغ مؤخرا في وضع أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس العسكري في مداره.



وتم تعيين كيم، وهو ديبلوماسي مخضرم شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي، في مايو 2022 بعد وصول الرئيس المحافظ يون سوك يول إلى السلطة.