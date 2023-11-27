أكدت حكومة سيراليون أن قوات الأمن طردت المسؤولين عن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة إلى مشارف فريتاون، وأنها تسيطر على الوضع.



وقالت وزارة الإعلام في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن «الحكومة لاتزال تسيطر على الوضع» واقرت بأن «المهاجمين» قد هاجموا سجون فريتاون وأن العديد من السجناء فروا، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول هوية هؤلاء «المهاجمين».



وأضاف البيان «تم فرض حظر للتجول بشكل فوري على امتداد البلاد من أجل السماح لقواتنا الأمنية بمواصلة البحث عن المشتبه بهم».



وأكد الرئيس جوليوس مادا بيو أنه تم إحباط الهجوم، وقال على منصة إكس «لقد تمت استعادة الهدوء».



وأضاف «نبقى مصممين على حماية الديموقراطية في سيراليون وأحض كل مواطني سيراليون على الاتحاد حول هذه المسؤولية الجماعية».



جاء ذلك بعد هجوم ومحاولة للسيطرة على مخزن أسلحة للجيش في العاصمة فريتاون أكدت نجاحها في صده.



وفي وقت سابق، أفاد شهود لمراسل وكالة فرانس برس عن سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في حي ويلبرفوس حيث يقع مخزن للاسلحة. وأشار آخرون الى تبادل للنيران قرب ثكنة موراي تاون حيث يوجد مقر سلاح البحرية وأمام منشأة عسكرية أخرى في العاصمة.



وأشار رجل كان ضمن مجموعة قام مراسل وكالة فرانس برس بتصويرها في الشارع، إلى أنه والآخرين كانوا بالفعل معتقلين وهربوا.



وتحدثت الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) في بيان عن محاولة الاستيلاء على الأسلحة وعن «الاخلال بالسلام والنظام الدستوري»، وعادة ما يتم استخدام هذه العبارة للدلالة على الانقلاب.



كما اعربت الجماعة عن دعمها للحكومة القائمة، داعية إلى توقيف المسؤولين عن الحادثة.



وأضافت «تشدد الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على مبدأها المتمثل في صفر تسامح مع التغييرات غير الدستورية للحكومة».



من جهتها، قالت السفارة الأميركية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «ندين بأشد العبارات محاولة الاستيلاء القسري ليلا على ثكنات ومستودع الأسلحة في ويلبرفورس».



وأضافت «تواصل الولايات المتحدة دعم كل أولئك الذين يعملون من أجل سيراليون تنعم بالسلام والديموقراطية والسلامة والرخاء».



وأعيد انتخاب الرئيس جوليوس مادا بيو، الذي انتخب اول مرة في 2018، رئيسا للبلاد في يونيو الماضي من الجولة الأولى بحصوله على 56.17% من الأصوات بحسب النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية.



لكن المراقبين الأجانب نددوا بالعملية الانتخابية مشيرين الى نقص في الشفافية وكذلك بأعمال عنف وترهيب.



واعتبر حزب المعارضة الرئيسي، حزب «مؤتمر عموم الشعب» الانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات التشريعية والمحلية، مزورة، وقرر مقاطعة البرلمان والمجالس المحلية.



وتوصلت الحكومة وحزب المعارضة أخيرا إلى اتفاق في أكتوبر الماضي بوساطة رابطة الكومنولث والاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس).



وفي هذا الاطار، وافق حزب المعارضة على إنهاء مقاطعته مقابل وقف الاعتقالات والقضايا القانونية التي تحركها اعتبارات سياسية، وفق وصفه.