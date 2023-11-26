عواصم - وكالات: أتمت حركة المقاومة الاسلامية " حماس" وإسرائيل الإفراج عن الدفعة الثالثة من المحتجزين والأسرى بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة التي تنتهي الاثنين.

فقد أفرجت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحماس عن 13 رهينة اسرائيلية من غزة، إضافة إلى أربع اجانب خارج الاتفاق وهم 3 تايلانديين وروسيا واحداً، فيما اطلقت اسرائيل سراح 39 اسيرا فلسطينيا من سجونها في ثالث أيام الهدنة.

وأكد الجيش الاسرائيلي وجهاز الامن الداخلي (الشاباك) في بيان مشترك تسلم المفرج عنهم، واجراء التقييم الطبي لهم، ثم لم شملعم مع عائلاتهم.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان منفصل، أن المفرج عنهم الـ 14 بينهم 9 أطفال قصر و4 نساء ورجل، بالاضافة إلى ثلاثة تايلانديين ورهينة روسية تحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن الإفراج عن الرهينة "تم خارج قائمة التبادل، بترتيب مباشر بين الممثلين الروس وحماس".

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن ان (حماس) أطلقت سراح رهينة أميركية تبلغ من العمر أربعة أعوام في غزة وأعادتها إلى إسرائيل في إطار الدفعة الثالثة للافراج عن المحتحزين.

واعرب بايدن عن امله أن تطلق "حماس" سراح رهائن أميركيين آخرين.

وأضاف أنه يرغب في تمديد وقف القتال ما دام يُطلق سراح رهائن.

وتابع "لن نتوقف عن العمل لحين إعادة جميع الرهائن إلى ذويهم".

وفي سياق متصل، اعلنت إدارة السجون الإسرائيلية الإفراج عن 39 اسيرا فلسطينيا كدفعة ثالثة بموجب اتفاق الهدنة.

واظهرت لقطات تلفزيونية مصورة وصول الحافلات التي تقل الاسرى الفلسطينيين المحررين الى رام الله، حيث استقبلوا من قبل عائلاتهم وجموع من الفلسطينيين بالهتافات والتكبير ورفع علم فلسطين.

وعقب اتمام تسليم وتسلم الدفعة الثالثة من المحتجزين والاسرى، أكدت "حماس" أنها تسعى لتمديد الهدنة بعد انتهاء مدة الأيام الأربعة.

وقالت الحركة في بيان ان ذلك يأتي "من خلال بحث جاد عن زيادة عدد المفرج عنهم كما ورد في اتفاق الهدنة الإنسانية".

في المقابل، قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيال هانغبي ان رئيس أركان الجيش صدق على خطط عسكرية لاستئناف القتال في غزة بعد انتهاء الهدنة.