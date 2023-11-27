عبدالكريم العبدالله



احتفل قسم الباطنية ووحدة امراض الدم بمستشفى الجهراء الجديد باليوم العالمي للتوعية بفقر الدم تحت شعار «خل دمك حديد» برعاية مدير منطقة الجهراء الصحية د.جمال الدعيج وحضور رئيس الهيئة الطبية د.عبدالرحمن الشمري ورئيس قسم الباطنية د.عزيز الظفيري. وقال رئيس قسم الباطنية بمستشفى الجهراء الجديد د.عزيز الظفيري إن الهدف من اقامة الفعالية هو تعزيز التوعية الصحية نحو امراض فقر الدم ونقص الحديد واستهداف الفئة التي تتعرض للاصابة به مثل الاطفال والحوامل واصحاب الامراض المزمنة كالفشل القلبي والكلوي.



وشدد على اهمية الاستفسار عن الاعراض وطرق العلاج المتوافرة مثل الحقن او الحبوب مع المتابعة في عيادة امراض الدم، داعيا الكبار والصغار الى الفحص الدوري للدم لاتقاء الاصابة بفقر الدم.



بدورها، قالت اختصاصي امراض الباطنية في مستشفى الجهراء الجديد د.عائشة العجمي إن اعراض فقر الدم تتمثل في الصداع والارهاق وكثرة النوم أو قلته، بالاضافة الى التأخر الدراسي وقلة التركيز وضعف الذاكرة وشحوب في لون الوجه، فضلا عن تقرحات الفم وضيق التنفس وبرودة الاطراف وتساقط الشعر وتكسر الاظافر.



واشارت د.العجمي الى ان اكثر الفئات المصابة بفقر الدم هي الحوامل والمراهقات والشباب الذين يتبعون الرجيم القاسي او الحمية وكذلك الاطفال، داعية الجميع الى القيام بفحص الدم السنوي لاكتشاف نقص الحديد ومعالجته، معتبرة اياه طريقا سهلا للأمراض الاخرى. وعن العادات السيئة التي تسبب نقص الحديد، حذرت د.العجمي من شرب منتجات الالبان او شرب الشاي بكافة انواعه والقهوة بعد الاكل مباشرة، حيث يتم تناول هذه المواد الغذائية قبل او بعد الاكل بساعتين حتى يعطي الفرصة للجسم من امتصاص الحديد من الغذاء، مشيرة الى ان الحديد يتركز في التمر والخضراوات الورقية واللحوم الحمراء والبيض والكبد والمحار والروبيان والمكسرات.



وأكدت على اهمية الحديد في تكوين الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الاوكسجين في كافة خلايا الجسم لاداء وظائفها، كما ان الحديد يحسن عمليات الجهاز المناعي، فضلا عن انه يساعد في تقليل التعب والارهاق.



ونوهت الى ان اكل الاطعمة الغنية بالحديد مع الاطعمة الغنية بفيتامين c مثل البرتقال والليمون يزيد من امتصاص الحديد



وقدمت نصائح بتناول مكملات الحديد قبل الوجبة بساعة او بعد الوجبة بساعتين في حال عدم وجود آلام في المعدة، فضلا عن اخذ كمية من السوائل والخضراوات لتقليل آلام المعدة.